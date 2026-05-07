ダミアーニ フレンド オブ ザ ハウスにジャスミン・パオリーニとルチアーノ・ダルデリが就任

ダミアーニ・ジャパン株式会社

洗練されたオールイタリアンメイドのハイジュエリーで世界的に知られ、創業家によって現在まで経営が受け継がれているイタリアンジュエリーメゾンであるダミアーニは、イタリアのテニスプレイヤー、Jasmine Paolini （ジャスミン・パオリーニ）と Luciano Darderi （ルチアーノ・ダルデリ）を、フレンド オブ ザ ハウスに迎えることを発表いたします。

2026年の Italian Open より、両選手はメゾンの世界観に加わり、アイコニックなテニスブレスレットのリローンチをサポートします。しなやかなダイヤモンドデザインを特徴とするこのクラシックなジュエリーは、クラスプ部分にダミアーニを象徴する “D” シグネチャーを配した新たなディテールによって再解釈されました。

また、ジャスミン・パオリーニとルチアーノ・ダルデリは、ミニキャンペーンにも登場。テニスブレスレットにフレッシュでエフォートレスな魅力をもたらすとともに、メゾンを代表するアイコニックなコレクション「ミモザ」「マルゲリータ」「ベル エポック」「ベル エポック・リール」も身に着けています。

本プロジェクトは、ヴァレンツァを拠点とするダミアーニとテニス界との長年にわたる結びつきをさらに深めるものです。その歴史は1980年代後半、Gabriela Sabatini（ガブリエラ・サバティーニ）をはじめとする名選手たちが活躍したローマの「Italian Open」の時代にまで遡ります。

そして今、才能あふれる若きアスリートたちを新たに迎えることで、メゾンは新たな世代とのつながりをさらに深めていきます。

左からジャスミン・パオリーニ、ルチアーノ・ダルデリ[動画1: https://www.youtube.com/watch?v=MVjrnQmurL8 ]

[動画2: https://www.youtube.com/watch?v=03cCdYJLKrc ]

Style No. 20115403 WG×ダイヤモンド 2,453,000円（税込）

Style No. 20115205 PG×ダイヤモンドStyle No.20115232 YG×ダイヤモンド

共に877,800円（税込）

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