リニューアル記念特価！ポケモンGO対応オートキャッチの世界的ベストセラー「Auto Catch LIGHT NEO版」が超安定接続で″究極のながらポケ活″を実現。2台同時接続×限定ブルーケース特典！

ONO貿易株式会社

ONO貿易株式会社（本社：東京都港区赤坂）は、発売以来世界各国のトレーナーから高い支持を集めているポケモンGO(R)対応オートキャッチデバイス「Auto Catch LIGHT（オートキャッチ ライト）」を、「NEO版」として新たなパッケージデザインで刷新し、リニューアル記念特別価格にてお届けいたします。発売以来積み重ねてきた接続安定性の向上や操作性の最適化──たゆまぬ改良の集大成として装いも新たに生まれ変わった本モデルは、長年磨き上げられた安定した性能はそのままに、より洗練されたデザインへと進化を遂げています。さらに今回のNEO版では、Brook公式ブラックレザーケースが標準付属。今だけの購入特典として、通常セットの内容に加え、ブルーのレザーケースを1点同梱いたします。標準付属のブラックケースとあわせて、シーンや気分に応じた使い分けもお楽しみいただけます。

弊社は、世界三大デザイン賞「Red Dot Design Award」受賞の台湾発ゲーム周辺機器グローバルリーダー・Brook Gaming（ゼロプラス・テクノロジー社）の日本正規代理店として、同社を代表するオートキャッチデバイス「Auto Catch LIGHT」を提供してまいりました。業界初の2台同時接続機能、わずか10g・500円玉サイズの超軽量コンパクト設計、複雑な設定が一切不要な直感的な操作性──世界中のトレーナーに支持されてきたこれらすべての実績ある機能性を備えたまま、NEO版としてリニューアル記念特別価格で登場します。

「もっと自由にポケ活を楽しみたい」「限られた時間でゲームの成果を最大化したい」──そんなすべてのトレーナーの願いに応え続けてきた実力派ベストセラーデバイス「Auto Catch LIGHT NEO版」。ポケモンGO10周年という歴史的な盛り上がりが重なるこの絶好のタイミングを逃さず、世界中で愛用されるロングセラーモデルの実力を特別価格で手に入れてください。お出かけやイベントが増えるこれからの季節こそ、画面操作に縛られないスマートなポケ活スタイルを手に入れる最高のタイミング。ブラック・ブルー2色の専用レザーケースで日々のポケ活がさらに楽しくなるこの特別な機会を、ぜひお見逃しなく。

もう、「つながるかどうか」を心配するのは終わりにしませんか。

ポケモンGO対応オートキャッチデバイス「Auto Catch LIGHT」2台同時接続機能｜自動捕獲・自動アイテム回収対応｜世界シリーズ累計80万台突破のベストセラーモデル！

お出かけやイベントの際、「ポケモンを見逃したくない」「効率よく進めたい」という思いから、ついスマホ画面に縛られてしまう。気づけば、景色や会話よりも、通知やタップばかりを優先している──本来「冒険」だったはずのポケ活が、いつの間にか「作業」になっている。

オートキャッチデバイスに興味はあるけれど、「ちゃんとつながるのか」「すぐ切れたら意味がない」「設定が難しそう」──そんな不安が頭をよぎり、結局これまで通り、接続状況ばかりが気になるポケ活を続けてしまう。市場には数多くの製品が溢れているからこそ、「どれなら本当に信頼できるのか」の判断が難しくなっています。

その迷いに、確かな答えを出し続けてきたのが「Auto Catch LIGHT NEO版」です。

発売以来、世界中のトレーナーの声に応えながら磨き上げられた確かな接続安定性と直感的な使いやすさ。わずか10g・500円玉サイズの超コンパクトボディに、自動捕獲・自動アイテム回収・他社に先駆けて実現した2台同時接続・デュアルICチップによる安定した接続性能を凝縮した、ベストセラーの実力がここにあります。世界三大デザイン賞「Red Dot Design Award」を受賞した洗練デザインは、手のひらにすっぽり収まるサイズで目立ちにくく、軽くて持ちやすいから、周囲を気にせずさりげなく使えるのも魅力です。カバンやベルトループに付ければ、あとはハンズフリーでおまかせするだけです。

「ずっと気になっていたけれど迷っていた」というトレーナーにとって、これ以上ないタイミングが今です。

リニューアル記念特別価格でのご提供に加え、標準付属のBrook公式ブラックレザーケースに加えて、今だけの購入特典としてブルーのレザーケースも1点同梱。シーンや気分に応じて2色を使い分けながら、毎日のポケ活をさらに楽しく彩ります。

家族や友人との大切な時間を心から楽しみながら、あるいは2台のデバイスを効率よく運用しながら、あなた自身は目の前の景色と会話に集中できる。Auto Catch LIGHT NEO版は、そんな「画面に縛られない次世代のポケ活」を当たり前にしてくれる、はじめての一台にも、信頼できる相棒への買い替えにも、自信を持っておすすめできる最良の選択です。

〇Auto Catch LIGHT NEOのセールスポイント

オートキャッチライト ポケモンGO対応ポケットオートキャッチ 史上最軽量&コンパクトクラスで2台接続できる高機能アイテム！わずか10g・500円玉サイズの超コンパクト設計に、2台同時接続や自動捕獲など充実の機能を搭載した世界的ベストセラー「Auto Catch LIGHT」の主要機能１. 2台同時接続対応 ― 1台で2つのデバイスを完全サポートする不動のベストセラー！

Auto Catch LIGHT NEO最大の特長は、他社に先駆けて実現し現在もベストセラーとして支持を集め続ける「2台同時接続」機能です。1台のAuto Catch LIGHT NEOで、2つのスマートフォンに同時接続し、それぞれ独立して自動ポケモン捕獲＆自動アイテム回収を実行できます。家族や友人との協力プレイなど、複数人でのプレイ環境もこれ1台で完結します。

これまで複数のオートキャッチデバイスを持ち歩く煩わしさから大きく解放され、「イベントに参加する時間がない」「より多くのポケモンを効率よく集めたい」といったトレーナーの悩みを強力にサポートします。発売以来、世界中のトレーナーから継続的に支持され続けるベストセラーの確かな実力で、ポケ活時間を最大限に効率化してください。

２.わずか10g・500円玉サイズ―世界が認めた"持ち歩きたくなる"究極コンパクト設計！

重量わずか10g・500円玉サイズ（直径32mm）の驚異的なコンパクトさでありながら、自動捕獲・自動アイテム回収・2台同時接続・RGBステータス表示など、必要な機能はすべて凝縮しています。

洗練されたボディデザインは、世界三大デザイン賞「Red Dot Design Award」を受賞した世界公認のクオリティ。機能性と美しさを高次元で両立しています。

さらにBrook公式キーホルダー付き専用ブラックレザーケースが標準付属。今回のリニューアル記念特典として、標準のブラックに加えブルーのレザーケースも1点同梱。シーンや気分にあわせて2色を使い分けながら、より自分らしいポケ活スタイルをお楽しみいただけます。本体はAirTagと同サイズ設計のため、自分好みのカスタマイズも可能です。バッグやベルトループに自分らしくスタイリッシュに装着すれば、お出かけ中もデバイスを意識することなく、気づけば自動でポケモンやアイテムが集まっている──理想の"ながらポケ活"がここに完成します。

３.ICチップを2つ搭載―業界トップクラスの"つながり続ける"安定性！

2台同時接続という高度な処理をラグなくスムーズに実行するため、Auto Catch LIGHT NEOには高品質なICチップを2つ搭載しています。独自のデュアルチップ構造により、2台接続時でも途切れにくい高い安定性を持つ通信環境を実現しました。週末の混雑した観光地や大型イベント会場など、電波が混み合う環境下でも自動捕獲・自動アイテム回収のパフォーマンスを安定維持。「気づいたら接続が切れていた」という従来のストレスを大幅に軽減し、いつでもどこでも快適なポケ活を強力にサポートします。

〇Auto Catch LIGHT NEOのバリューポイント

2台同時接続 高品質ICチップ2基搭載で業界トップクラスの接続安定性を実現したオートキャッチデバイス服や鞄のポケットやキーホルダーにぶら下げたり、軽量でコンパクトなので、持ち運びもラクラクです。国際的なプロダクトデザイン賞である“Red Dot Design Award”を受賞！１.オートキャッチ＆自動アイテム回収完全対応―高い安定性・高確率でチャンスを逃さない！

Auto Catch LIGHT NEOのオートキャッチ機能は、自動捕獲とポケストップでのアイテム回収に対応しています。Brook Gaming社が追求する高い接続安定性により、ポケモンの捕獲・アイテム入手のチャンスを効率的にサポートし続けます。画面を見続ける必要も、ボタンを押し続ける必要も一切ありません。通勤中やウォーキング、日々のお出かけ中も、Auto Catch LIGHT NEOがルーティン作業を自動で代行し続けます。手動操作や画面監視から大幅に解放されることで、戦略的なバトルや仲間との交流など、あなたが本当に楽しみたいポケ活に集中できます。ポケ活を「作業」から心から楽しめる「究極のながらポケ活」へと進化させる、頼れるパートナーです。

２.色でひと目でわかるステータス表示＆かんたん接続！すぐにスタート！

Auto Catch LIGHT NEOは、「超簡単！とってもシンプル！」を追求した最も直感的なオートキャッチデバイスです。Bluetoothの「かんたん接続」はわずか数秒で完了し、本体のたった2つのボタンを押すだけで即座に2台同時接続が完了。複雑な設定は一切不要で、機械操作が苦手な方や初めてオートキャッチを使う方でも、開封してすぐに迷わず使いこなせます。

デバイスの接続状況・バッテリー残量・動作状態は、色鮮やかなライトの点灯パターンでひと目で確認可能。スマートフォン画面をわざわざ開かなくても、ちらりとデバイスを見るだけで「ちゃんと動いているかな？」という不安から解放されます。ストレスフリーで安心のポケ活を実現する究極のシンプル設計です。

３.Type-C充電採用＆60分フル充電―最大15時間駆動でGW安心のロングバッテリー！

Auto Catch LIGHT NEOは、現代のスタンダードであるUSB Type-C充電を採用し、超簡単充電！40mAhの高性能バッテリーにより、わずか60分のフル充電で最大15時間の連続駆動が可能。毎日3～4時間使用した場合でも約5日間の連続駆動を実現しており、週末のお出かけから平日の通勤・通学まで、まるごとカバーする驚異的なスタミナです。外出先で「バッテリーが心配…」という時も安心。付属のType-Cケーブルを使えば、低電流モード対応のモバイルバッテリーから直接給電が可能です。コンセントが見つからない観光地やイベント会場でも、手持ちのモバイルバッテリーでサッと充電でき、オートキャッチが止まることなく一日中あなたのポケ活を強力にサポートし続けます。

接続安定！ポケモンGO用オートキャッチ「LIGHT」が、自動捕獲と自動アイテム回収で効率的な冒険をサポート！ステータスは、赤・緑・青の光を混ぜた分かりやすいRGBライトの点滅で表現！視覚的認知が抜群！Type-C to Cケーブルを使えば、低電流モード対応のモバイルバッテリーで充電が可能！専用アプリ対応！簡単に設定が可能専用アプリ「Pocket Center」対応―スマホからかんたん設定＆常に最新機能をアップデート！

専用アプリ「Pocket Center」は、Auto Catch LIGHT NEOをはじめとするBrookのポケットオートキャッチシリーズをサポートする便利なアプリです。さまざまな機能をスマートフォンから直感的に調整できます。さらにファームウェアアップデートにも対応しているため、常に最新の機能と最適なパフォーマンスを維持し続けます。末永く安心してポケモンゲットの楽しさを満喫できる、進化し続けるオートキャッチデバイスです。

〇GW本番のお出かけから毎日の通勤・通学まで、ポケ活を「作業」から「おまかせ」へ！画面監視から解放する2台同時接続×500円玉サイズの世界的ベストセラー「Auto Catch LIGHT NEO」。リニューアル記念特別価格で今すぐAmazon・楽天でお得にご購入ください！

世界シリーズ累計販売80万台突破！

【お届け内容】

■ 通常セット内容

Auto Catch LIGHT NEO版 本体 × 1

Brook公式キーホルダー付き専用ブラックレザーケース × 1

専用充電ケーブル × 1

日本語取扱説明書 × 1

■ リニューアル記念特典（期間限定）

専用ブルーレザーケース × 1

※標準付属のブラックケースに加えて、さらに追加で同梱いたします。

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●AMAZONショップ

https://www.amazon.co.jp/dp/B0GYJ2Z2NX

●楽天ショップ

https://item.rakuten.co.jp/onostore/100000018/

-------製品概要-----------------------------------------------------------

【商品名】Auto Catch LIGHT NEO版（オートキャッチ ライト ネオ）

【商品仕様】

・対応OS：iOS / Android

・重量：わずか10g

・サイズ：32 × 32 × 15 mm（500円玉サイズ）

・接続機能：2台同時接続対応

・Bluetoothバージョン：4.0以上

・充電時間：約60分

・バッテリー持続：約5日間（※2台接続 / 1日3～4時間の自動捕獲時）

・技適マーク：取得済

【お届け内容】

■ 通常セット

・Auto Catch LIGHT NEO 本体 × 1

・Brook公式キーホルダー付きブラックレザーケース × 1

・Type-C充電ケーブル × 1

・日本語取扱説明書 × 1

・Brook Gaming 看板娘ステッカー × 1

・メッセージカード × 1

■ リニューアル記念特典（期間限定）

・専用ブルーレザーケース × 1

※通常セットのブラックケースに加えて、追加で同梱いたします。

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------- 本件に関するお問い合わせ先 -----------------------------------

商品名：Auto Catch LIGHT NEO（オートキャッチ ライト ネオ）

Brook日本正規販売代理店

会社名：ONO貿易株式会社

所在地 : 東京都港区⾚坂3-11-15 VORT⾚坂見附 4F

事業内容 : 輸入貿易販売事業

TEL : 03-6869-0665（代表）

受付時間：平日 10:00～17:00

HP：https://www.ono-boeki.com

E-mail : info@ono-corp.com

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