全国4000人の整備士が支える出張修理開始　特定小型原付「こがない自転車」のFreeMileが購入後サポート強化

FreeMile株式会社

電動小型モビリティの開発・販売を行うFreeMileは、メカニック専門人材サービス「アプティ」と業務委託契約を結び、購入後の修理や整備に対応する「出張修理サービス」を5月1日から開始しました。近くに相談できる自転車店やバイク店がない場合でも、必要パーツの購入と事前決済を行ったうえで、提携スタッフが自宅などを訪問し、修理や点検に対応します。基本点検や各部調整、ブレーキ調整・交換、タイヤ・チューブ交換に加え、納品時の訪問手配にも対応し、ハンドル取付や使い方の説明など購入後のサポート体制も整えています。



▶ 出張修理サービスの詳細はこちら(https://www.freemile.jp/onsite-repair/) ： https://www.freemile.jp/onsite-repair/



今回のサービスでは、基本点検や各部調整、ブレーキ調整・交換は4000円から、タイヤ・チューブ交換は6000円から受け付けています。



業務委託先の「アプティ」には、国産車から輸入車までさまざまなメーカーへの知見を持つ約4000人の整備士が在籍。全国の幅広いエリアをカバーしていることから、近隣に相談先がないユーザーでもサポートを受けやすい体制を整えました。

利用方法は、まず専用フォームから修理内容を申し込み、その後、FreeMileからの案内に沿って必要パーツを購入し、事前決済を行う流れです。続いて出張修理スタッフが連絡し、訪問日時を調整します。当日はスタッフが訪問し、その場で修理を行います。

◆ 納品直後の不安をなくす初期セットアップ

注目ポイントは、修理だけでなく、納品時のハンドル取付や点検、使い方の説明といったサポートにも対応できること。単に不具合へ対処するだけでなく、購入直後の不安を減らし、日常的に使い始めるまでを支える体制となっています。購入後だけでなく、使い始めの段階からサポートを受けやすい点も特徴です。

手軽に購入できる電動小型モビリティであっても、本当に重要なのは、買ったあとも安心して使い続けられるかどうかです。価格や性能だけで選ぶのではなく、タイヤやブレーキといった基本整備に対応できるのか、部品を入手しやすいのか、修理の相談先があるのかまで含めて見ておくことが、後悔しない選び方につながります。

FreeMileは今回の出張修理サービスを通じて、購入前だけでなく購入後まで含めたサポート体制を整えます。電動小型モビリティの普及が進む中、安心して使い続けられる環境づくりを今後も進めていきます。

・FreeMileについて

女性でも安心して使い続けられる修理・サポート体制を構築折りたたんで持ち込み修理にも対応しやすい構造

FreeMileは、「乗る人には安全を、乗らない人には安心を」というミッションのもと、ゼロから電動モビリティを開発・展開しています。 単に便利な移動手段を提供するのではなく、乗る人が安心して使えること、そして周囲の人々にも不安を与えないこと──そうした“移動の在り方”そのものを問い直し、社会に新しい選択肢を提案しています。

■ 企業概要

会社名 ：FreeMile株式会社

所在地 ：東京都渋谷区東2-15-5 エスキナビル6階

設 立 ：2014 年 7 月

代表者 ：三本 茜

所属団体 ：一般社団法人日本電動モビリティ推進協会（JEMPA)理事企業