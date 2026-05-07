XDS Astana Teamとともに世界最高峰で戦う「X-LAB」日本初上陸 AD9／RT9／GT8など2026年最新ラインナップを発表 ～Mt.富士ヒルクライム2026にて初披露～
ウインクレル株式会社（本社：神奈川県横浜市）は、グローバルバイクメーカーXDSが展開するプレミアムブランド「X-LAB（エックスラボ）」を、日本国内にて正式に展開開始することをお知らせいたします。
X-LABは、UCIワールドチーム 「XDS Astana Team」の公式使用機材として世界最高峰のロードレースで実戦投入されてきた開発力と製造技術を背景に、空力性能・軽量性・剛性を高次元で融合させた次世代パフォーマンスバイクをラインナップしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348449/images/bodyimage1】
＜国内展開2026ラインナップ概要＞
【Aero Road｜エアロロード】
■ AD9 Dura-Ace Di2 + Branta C50 ULR
サイズ：XS / S / M / L / XL
カラー：
・ASTANA Team Replica
・2050
・Hawkeye Purple / Black
- WorldTour公式レース機材
- 東レT1100カーボン採用
- Apple Find My 対応のパワーメータークランクを標準装備
- CFD解析・風洞実験を経た最高水準の空力性能
- 税込／予価：1,199,000円
■ AD8 105 Di2 + Branta C45 UL
サイズ：XS / S / M / L / XL
カラー：
・Hawkeye Purple / Black
・Starlight Blue / White
・Strata Grey / Black
・Sunspot Red / Black
- AD9と同一ジオメトリを採用したエリートエアロロード
- 東レT800カーボン
- Apple Find My 対応のパワーメータークランクを標準装備
- 税込／予価：748,000円
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348449/images/bodyimage2】
【Climbing Road｜クライミングロード】
■ RT9 Dura-Ace Di2 + Branta C50 ULR
サイズ：XS / S / M / L
カラー：
・Shadowbox Black
- フレーム重量（サイズM） 約550g ※量産モデルとして世界最軽量クラス
- 純粋な登坂性能を追求したフラッグシップモデル
- 税込／予価：1,254,000円
【All-Round Road｜オールラウンドロード】
■ RS7 105 + Branta C50 Base / RS7 105 Di2 + Branta C50 Base
サイズ：XS / S / M / L / XL
カラー：
・Angel Wing White
・Singularity Black
- カーボンフレーム採用
- Apple Find My 対応のパワーメータークランクを標準装備
- 日常からトレーニングまで対応する万能モデル
- 税込／予価 価格帯：352,000円～468,600円
■ RS5 105 + Branta A35 SL
サイズ：XS / S / M / L / XL
カラー：
・Hydrostatic Blue
・Wavebreaker White
- アルミフレーム＋セミインテグレーテッド設計
- Apple Find My 対応のパワーメータークランクを標準装備
- エントリーからスポーツライドまで対応
- 税込／予価：239,800円
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348449/images/bodyimage3】
【Gravel Bike｜グラベル】
■ GT8 GRX Di2
サイズ：XS / S / M / L / XL
カラー：
・Afterburner
・Slipstream
- 最大55mmタイヤクリアランス
- 舗装路からダートまで対応するグラベルパフォーマンスバイク
- 税込／予価：550,000円
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348449/images/bodyimage4】
【Frameset｜フレームセット】
■ AD9 フレーム
サイズ：XS / S / M / L / XL
カラー：
X-LABは、UCIワールドチーム 「XDS Astana Team」の公式使用機材として世界最高峰のロードレースで実戦投入されてきた開発力と製造技術を背景に、空力性能・軽量性・剛性を高次元で融合させた次世代パフォーマンスバイクをラインナップしています。
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348449/images/bodyimage1】
＜国内展開2026ラインナップ概要＞
【Aero Road｜エアロロード】
■ AD9 Dura-Ace Di2 + Branta C50 ULR
サイズ：XS / S / M / L / XL
カラー：
・ASTANA Team Replica
・2050
・Hawkeye Purple / Black
- WorldTour公式レース機材
- 東レT1100カーボン採用
- Apple Find My 対応のパワーメータークランクを標準装備
- CFD解析・風洞実験を経た最高水準の空力性能
- 税込／予価：1,199,000円
■ AD8 105 Di2 + Branta C45 UL
サイズ：XS / S / M / L / XL
カラー：
・Hawkeye Purple / Black
・Starlight Blue / White
・Strata Grey / Black
・Sunspot Red / Black
- AD9と同一ジオメトリを採用したエリートエアロロード
- 東レT800カーボン
- Apple Find My 対応のパワーメータークランクを標準装備
- 税込／予価：748,000円
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348449/images/bodyimage2】
【Climbing Road｜クライミングロード】
■ RT9 Dura-Ace Di2 + Branta C50 ULR
サイズ：XS / S / M / L
カラー：
・Shadowbox Black
- フレーム重量（サイズM） 約550g ※量産モデルとして世界最軽量クラス
- 純粋な登坂性能を追求したフラッグシップモデル
- 税込／予価：1,254,000円
【All-Round Road｜オールラウンドロード】
■ RS7 105 + Branta C50 Base / RS7 105 Di2 + Branta C50 Base
サイズ：XS / S / M / L / XL
カラー：
・Angel Wing White
・Singularity Black
- カーボンフレーム採用
- Apple Find My 対応のパワーメータークランクを標準装備
- 日常からトレーニングまで対応する万能モデル
- 税込／予価 価格帯：352,000円～468,600円
■ RS5 105 + Branta A35 SL
サイズ：XS / S / M / L / XL
カラー：
・Hydrostatic Blue
・Wavebreaker White
- アルミフレーム＋セミインテグレーテッド設計
- Apple Find My 対応のパワーメータークランクを標準装備
- エントリーからスポーツライドまで対応
- 税込／予価：239,800円
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348449/images/bodyimage3】
【Gravel Bike｜グラベル】
■ GT8 GRX Di2
サイズ：XS / S / M / L / XL
カラー：
・Afterburner
・Slipstream
- 最大55mmタイヤクリアランス
- 舗装路からダートまで対応するグラベルパフォーマンスバイク
- 税込／予価：550,000円
【画像 https://www.dreamnews.jp/press/348449/images/bodyimage4】
【Frameset｜フレームセット】
■ AD9 フレーム
サイズ：XS / S / M / L / XL
カラー：