【THEフィッシング】大輪のサクラ咲く！北海道の巨大サクラマス／5月9日(土)放送
テレビ大阪株式会社
佐藤博之（さとう ひろゆき）、サクラマス (C)テレビ大阪
サクラマス (C)テレビ大阪
(C)テレビ大阪
佐藤 (C)テレビ大阪
サクラマス (C)テレビ大阪
佐藤 (C)テレビ大阪
サクラマス (C)テレビ大阪
佐藤 (C)テレビ大阪
佐藤博之（さとう ひろゆき）、サクラマス (C)テレビ大阪
【番組名】「THEフィッシング」
大輪のサクラ咲く！
北海道の巨大サクラマス
【放送日時】2026年5月9日(土)夕方5：30～6：00
テレビ大阪製作・テレビ東京系列全国ネット
＜テレビ東京・テレビ大阪・テレビ愛知・テレビせとうち・テレビ北海道・TVQ九州放送＞
【出演者】
佐藤博之（さとう ひろゆき）
【番組HP】https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/the_fishing/
大輪のサクラ咲く！北海道の巨大サクラマス
今回は、北海道でサクラマスを狙う。
サクラマスは、ヤマメの降海型。川で産まれたヤマメのうち、エサが豊富な海に降って大きく成長した個体をサクラマスと呼ぶ。
サクラマス (C)テレビ大阪
海で成長したサクラマスは、やがて産卵のため生まれた川に戻ってくる。そこを狙うのがサクラマス釣りの基本。しかし、北海道では河川でのサケ・マス類の釣りが禁止されているため、遡上前の海にいるサクラマスを狙う。
(C)テレビ大阪
アングラーは、北海道在住、サクラマス釣りをこよなく愛す佐藤博之。その道30年のベテランだ。
佐藤 (C)テレビ大阪
初日、佐藤は渡島半島・熊石の磯にやってきた。夕マヅメから実釣開始。
「今追ってきた！」
開始早々、魚がルアーを追ってきたのが見えた。サクラマスか？
サクラマス (C)テレビ大阪
その直後…
「おっ！食った！やっぱいる！」
「これはサクラマスでしょ！」
佐藤 (C)テレビ大阪
なんと実釣開始30分でヒット！
釣り上がったのは、銀鱗輝く美しい魚体、本命サクラマスだ！
サクラマス (C)テレビ大阪
「最高でしょ！びっくりした！」
さらに、今までにない大きな当たりが…
「デカいぞ！」
佐藤 (C)テレビ大阪
ドラグ音が鳴り響き、ロッドが大きく弧を描く！
北海道の雄大な自然をバックにサクラマスの魅力が詰まった30分。お楽しみに！