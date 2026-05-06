【THEフィッシング】大輪のサクラ咲く！北海道の巨大サクラマス／5月9日(土)放送

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テレビ大阪株式会社

佐藤博之（さとう　ひろゆき）、サクラマス　(C)テレビ大阪


【番組名】「THEフィッシング」


大輪のサクラ咲く！


北海道の巨大サクラマス


【放送日時】2026年5月9日(土)夕方5：30～6：00


テレビ大阪製作・テレビ東京系列全国ネット


＜テレビ東京・テレビ大阪・テレビ愛知・テレビせとうち・テレビ北海道・TVQ九州放送＞


【出演者】


佐藤博之（さとう　ひろゆき）


【番組HP】https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/the_fishing/





大輪のサクラ咲く！北海道の巨大サクラマス


今回は、北海道でサクラマスを狙う。


サクラマスは、ヤマメの降海型。川で産まれたヤマメのうち、エサが豊富な海に降って大きく成長した個体をサクラマスと呼ぶ。



サクラマス　(C)テレビ大阪

海で成長したサクラマスは、やがて産卵のため生まれた川に戻ってくる。そこを狙うのがサクラマス釣りの基本。しかし、北海道では河川でのサケ・マス類の釣りが禁止されているため、遡上前の海にいるサクラマスを狙う。



(C)テレビ大阪

アングラーは、北海道在住、サクラマス釣りをこよなく愛す佐藤博之。その道30年のベテランだ。



佐藤　(C)テレビ大阪

初日、佐藤は渡島半島・熊石の磯にやってきた。夕マヅメから実釣開始。


「今追ってきた！」


開始早々、魚がルアーを追ってきたのが見えた。サクラマスか？



サクラマス　(C)テレビ大阪

その直後…


「おっ！食った！やっぱいる！」


「これはサクラマスでしょ！」



佐藤　(C)テレビ大阪

なんと実釣開始30分でヒット！


釣り上がったのは、銀鱗輝く美しい魚体、本命サクラマスだ！



サクラマス　(C)テレビ大阪

「最高でしょ！びっくりした！」


さらに、今までにない大きな当たりが…


「デカいぞ！」



佐藤　(C)テレビ大阪

ドラグ音が鳴り響き、ロッドが大きく弧を描く！


北海道の雄大な自然をバックにサクラマスの魅力が詰まった30分。お楽しみに！