【THEフィッシング】大輪のサクラ咲く！北海道の巨大サクラマス／5月9日(土)放送

テレビ大阪株式会社佐藤博之（さとう ひろゆき）、サクラマス (C)テレビ大阪

【番組名】「THEフィッシング」

大輪のサクラ咲く！

北海道の巨大サクラマス

【放送日時】2026年5月9日(土)夕方5：30～6：00

テレビ大阪製作・テレビ東京系列全国ネット

＜テレビ東京・テレビ大阪・テレビ愛知・テレビせとうち・テレビ北海道・TVQ九州放送＞

【出演者】

佐藤博之（さとう ひろゆき）

【番組HP】https://www.tv-osaka.co.jp/ip4/the_fishing/

大輪のサクラ咲く！北海道の巨大サクラマス

今回は、北海道でサクラマスを狙う。

サクラマスは、ヤマメの降海型。川で産まれたヤマメのうち、エサが豊富な海に降って大きく成長した個体をサクラマスと呼ぶ。

サクラマス (C)テレビ大阪

海で成長したサクラマスは、やがて産卵のため生まれた川に戻ってくる。そこを狙うのがサクラマス釣りの基本。しかし、北海道では河川でのサケ・マス類の釣りが禁止されているため、遡上前の海にいるサクラマスを狙う。

(C)テレビ大阪

アングラーは、北海道在住、サクラマス釣りをこよなく愛す佐藤博之。その道30年のベテランだ。

佐藤 (C)テレビ大阪

初日、佐藤は渡島半島・熊石の磯にやってきた。夕マヅメから実釣開始。

「今追ってきた！」

開始早々、魚がルアーを追ってきたのが見えた。サクラマスか？

サクラマス (C)テレビ大阪

その直後…

「おっ！食った！やっぱいる！」

「これはサクラマスでしょ！」

佐藤 (C)テレビ大阪

なんと実釣開始30分でヒット！

釣り上がったのは、銀鱗輝く美しい魚体、本命サクラマスだ！

サクラマス (C)テレビ大阪

「最高でしょ！びっくりした！」

さらに、今までにない大きな当たりが…

「デカいぞ！」

佐藤 (C)テレビ大阪

ドラグ音が鳴り響き、ロッドが大きく弧を描く！

北海道の雄大な自然をバックにサクラマスの魅力が詰まった30分。お楽しみに！