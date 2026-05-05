国家資格「時計修理技能士3級」に当社スタッフ4名が合格累計140名体制へ ― 確かな技術でお客様の大切な時計を守る体制を強化 ―

株式会社ナカザワ電池交換の様子

株式会社ナカザワ（本社：滋賀県湖南市、代表取締役：中澤 実仟盛）は、当社において時計の修理・メンテナンス業務に携わるスタッフ4名が、国家検定資格である「時計修理技能士（3級）」に合格したことをお知らせいたします。

本合格により、当社の時計修理技能士資格取得者は累計140名となりました。全国63店舗すべてに有資格者が在籍しており、従来より全店舗で資格保有者を配置している体制はそのままに、各店舗における技術者層の厚みがさらに強化されました。

これにより、全国で展開する時計専門店において、より高品質で安心できるサービス提供体制が一層充実しています。

■ 国家資格「時計修理技能士」とは

時計修理技能士は、時計の修理・メンテナンスに関する知識と技術を認定する国家検定資格です。試験は「学科試験」と「実技試験」で構成され、実技60点以上、学科65点以上が合格基準とされています。近年、3級の受験資格要件は一部緩和されているものの、合格には専門的な知識と正確な作業技術が求められます。受験者の多くが専門的な訓練を積んで臨む試験であり、決して容易に取得できる資格ではありません。

■ 年間24,000件以上の実績を支える技術基盤

当社では、全国の店舗において年間24,000件以上の電池交換・修理対応を行っています。今回の資格取得により、これらの実務において、より正確な診断とメンテナンス対応が可能となり、不具合の早期発見やトラブルの未然防止につながることが期待されます。また、電池交換やサイズ調整といった日常的なサービスにおいても、内部状態を踏まえた適切なご提案ができる体制を整えています。

■ 技術を“組織の力”にする教育体制

資格保持者はピンバッジを付けています

当社では、時計修理技能士資格の取得を約10年前から推進しており、チェーン全体での技術レベルの均一化に取り組んできました。さらに、社内の教育プログラムや動画研修を通じて、技術と接客の両面を体系的に学べる環境を整備しています。これにより、特定の個人に依存しない、再現性の高いサービス品質の実現を目指しています。

■ 責任者コメント

総務部運営課 課長 松井文彦

当社では長年にわたり、時計修理技能士資格の取得を推進してきました。国家資格を通じて技術水準を統一することで、お客様に安心して電池交換やメンテナンスをご利用いただける体制づくりを進めてきました。今後も、より安心して時計をお任せいただけるよう、継続的に取り組んでまいります。

■ 株式会社ナカザワの取り組みと今後の展望

タイムステーションNEOイオンモールりんくう泉南店

株式会社ナカザワは、1952年の創業以来、「お客様へのサービス向上」を理念に掲げ、地域に根ざした店舗づくりを行ってまいりました。

当社は、時計の販売だけでなく、その後のメンテナンスまで責任を持つことが重要であると考えています。今回の資格取得は、その考え方を具体的な形として体現したものです。

今後は、今回合格したスタッフのさらなる上位資格へのステップアップを支援するとともに、全社的な技術力の底上げを進めてまいります。

全国の「タイムステーションNEO」をはじめとする店舗において、お客様の大切な時計を

長く安心してご使用いただけるよう、確かな技術とサービスの提供に努めてまいります。

■ タイムステーションNEO

タイムステーションNEO

タイムステーションNEOは、創業70年以上・全国63店舗の時計専門店です。

北海道から沖縄までショッピングモールを中心に出店し、セイコー・シチズン・カシオなど国産ブランドを幅広く取り扱っています。 腕時計を持たない時代でも選ばれる「価値ある記念のギフト」をご提案し続けることが私たちの使命です。 販売だけでなく、電池交換・バンド調整・時計修理も受付。 3級時計修理技能士が在籍しており、他店やネット購入品、取扱外ブランドもお気軽にご相談いただけます。 圧巻の商品量と確かな技術で、あなたに最適な一本をご案内します。

■ 会社概要

株式会社ナカザワ

株式会社ナカザワは、滋賀県湖南市に本社を構え、全国で時計・眼鏡の専門店を展開する企業です。

現在、国内外で70店舗以上を運営し、ベトナム・カンボジアにも出店。地域に根ざしたサービスを提供しながら、お客様の暮らしに寄り添う存在を目指しています。



時計事業では、国内メーカーの時計はもちろん、海外ブランドも幅広く取り扱い、電池交換やバンド調整などのメンテナンスも店頭で対応。確かな技術と丁寧な接客で、お客様の大切な時計を長くご愛用いただけるようサポートしています。



また、創業70周年を迎えた今、新たな挑戦を続け、さらなる成長を加速させています。長年にわたり培ってきた信頼と実績を大切にしながら、これからも高品質な商品とサービスをお届けしてまいります。



名 称：株式会社ナカザワ

住 所：滋賀県湖南市中央2丁目92番地

設 立：1952年12月10日

年 商：435,600万円

資本金：5,000万円

代表者：代表取締役社長 中澤実仟盛

公式ホームページ：https://nakazawa-group.co.jp/

タイムステーションNEO公式オンラインショップ：https://ts-neo.com/

x：https://x.com/timestationNEO

YouTube：https://www.youtube.com/@TIMESTATIONNEO

note：https://note.com/nakazawa3