法人向け社宅に特化した「アパマンショップ福井中央店（社宅専門店）」を新規オープン

APAMAN株式会社

賃貸住宅仲介業において、店舗数＊1および契約数＊2ともにNo.1を誇るAPAMAN株式会社（東京都中央区、代表取締役社長：山崎 戒）が展開するアパマンショップ加盟企業である三谷不動産 株式会社（本社：福井県福井市）が、法人向け社宅斡旋に特化した「アパマンショップ福井中央店（社宅専門店）」を2026年5月1日（金）に新規開設したことをお知らせします。

アパマンショップ福井中央店（社宅専門店）

店舗情報

[表: https://prtimes.jp/data/corp/49635/table/282_1_56ddf6d6c414bd5111388fa663fac5b8.jpg?v=202605010551 ]

アパマンショップ福井中央店（社宅専門店）は、県庁所在地である福井市の中心エリアに位置し、行政・商業・教育機能が集積する利便性の高い地域に開設いたしました。近年では北陸新幹線の延伸など交通インフラの整備が進み、今後さらなる人流の増加や企業活動の活性化が期待されています。

周辺には製造業をはじめとする地場企業に加え、北陸エリア全体をカバーする企業拠点も多く、転勤・異動に伴う社宅需要が継続的に発生しています。

一方で、企業の人事異動の広域化や採用活動の変化に伴い、社宅手配における業務効率化や契約手続きの標準化ニーズは高まっています。特に地方中核都市においては、物件情報の分散や対応窓口の不足が課題となるケースもあり、法人担当者の業務負担軽減が求められています。

また法人契約では、契約条件の調整やスケジュール管理、入居後のフォローなど、専門性と迅速な対応の両立が重要となります。

当店は社宅契約に特化した店舗として、物件提案から契約手続き、入居後のサポートまで一貫して対応いたします。福井エリアにおける地域情報と法人対応のノウハウを活かし、企業様の円滑な人材受け入れと、入居者様の快適な住環境の実現に寄与してまいります。

【三谷不動産 株式会社】

代表者 : 代表取締役社長：戸毛 栄治

所在地 : 〒910-0006 福井市中央3丁目1番5号

事業内容：分譲宅地・住宅の企画・設計・施工/注文住宅の企画・設計・施工/住宅のリフォーム/住宅地・商業地開発/アパート・マンション賃貸斡旋・管理/ビル・テナント賃貸管理/不動産コンサルティング(アパート・マンション経営、相続対策等)

URL : https://www.go-mitani.co.jp/

【APAMAN株式会社】

APAMAN株式会社 （東京都千代田区・代表取締役社長 ：山崎戒）は、EL CAMINO REAL株式会社（東京都千代田区・代表取締役社長 大村浩次 ）の連結子会社で、日本最大級の加盟契約店舗数を誇る「アパマンショップ」ブランドの賃貸斡旋フランチャイズ（FC）事業を行う企業です。

URL： https://apamanshop-hd.co.jp/corporate-group/

【本件に関する取材ご依頼等プレスお問い合わせ先】

APAMAN株式会社 広報担当

東京都千代田区丸の内1-8-1 丸の内トラストタワーN館 19階

Tel ： 0570-058-889 Mail ： pr@apamanshop.co.jp

＊＊ APAMANグループのニュースリリースはこちら： https://www.apamanshop-hd.co.jp/ir/pr/