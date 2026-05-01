アトム法律グループ、ゴールデンウィーク中も24時間の法律相談予約を受付

アトム法律事務所弁護士法人

アトム法律グループ（所在地：東京都千代田区、代表弁護士：岡野武志）は、ゴールデンウィーク期間中においても、休まず24時間体制で法律相談予約を受け付けます。

連休中の急なトラブルへの対応はもちろん、平日はお仕事などで忙しく「弁護士に相談したくても時間が取れない」という皆様に「いつでも繋がる安心感」を提供するため、普段と変わらない受付体制を維持します。

いつも通りの予約窓口で連休中の「困った」を解決

ゴールデンウィーク期間中は、多くの法律事務所や、公的な法的支援機関が休業期間に入ります。そのため、休日のお出かけ先で予期せぬトラブルに巻き込まれた際「すぐに弁護士へ相談したいのに、どこも連絡がつかない」と不安を抱えるケースが少なくありません。

また、日頃から「弁護士に相談したいが、平日は仕事があって時間が取れない」と悩みを抱えたまま、解決を先延ばしにされている方も多くいらっしゃいます。

当グループでは、こうした「連休中に急なトラブルに見舞われた方」や「平日のご相談が困難な方」のニーズに柔軟にお応えすべく、ゴールデンウィーク期間中においても、普段と変わらない法律相談の予約窓口を稼働いたします。

ゴールデンウィーク期間中の対応スケジュール

2026年のゴールデンウィーク期間中の具体的な対応スケジュールは以下の通りです。

・相談予約の受付：24時間365日全国対応

深夜・早朝を問わず、相談予約スタッフがいつでも対応します。

・弁護士との法律相談：原則実施

※支部や事務所により休業日が一部異なるため、最短でご案内可能な日程は予約窓口にて調整させていただきます。

ゴールデンウィーク期間中も変わらずサポート

アトム法律グループは法律の専門家として、困っている方に等しく迅速な法的支援を届けることを使命として活動しています。

多くの方が心身をリフレッシュして過ごすゴールデンウィークだからこそ、予期せぬ法的トラブルという重荷をひとりで抱え込まず、まずは当グループにご連絡ください。

皆様が早期に解決への第一歩を踏み出し、安心して連休明けの日常を歩み出せるよう、ゴールデンウィーク期間中も休まずサポートをしてまいります。

【無料相談予約の窓口】※24時間365日全国対応

・刑事事件 0120-476-911

・交通事故 0120-465-911

・女性トラブル 0120-436-911

・一般民事 0120-805-911

本件に関する詳細は下記Webサイトをご確認ください。

https://atomfirm.com/contact(https://atomfirm.com/contact)

アトム法律グループについて

アトム法律グループは、2008年に東京永田町に設立され、刑事事件・交通事故・相続税の対応に力を入れております。

全国主要都市を中心とする15事務所体制で、ご依頼者様の悩みを解決するために、年中無休24時間体制で活動を続けています。

弁護士・司法修習生・税理士を積極的に採用し、より多くのリーガルニーズに応えることを目指しております。

名称：アトム法律グループ

代表：弁護士 岡野武志

設立：2008年9月3日

本部：東京都千代田区永田町1-11-28 合人社東京永田町ビル9階

事務所：永田町、仙台、埼玉大宮、千葉、市川、丸の内、新宿、北千住、横浜、静岡、名古屋、京都、大阪、神戸、福岡

URL：https://atomfirm.com/

地元に密着したフットワークの軽い対応で、ご依頼者の皆様やそのご家族の不安を解消し、迅速かつ適切な支援をお届けします。

アトム法律グループでは、弁護士への取材、コメント提供、法律監修、番組出演などを積極的に受け付けております。

刑事事件・交通事故・相続税、その他法律に関する話題について、迅速に対応いたします。お気軽にお問い合わせください。

https://atomfirm.com/practices/practices_interview

代表弁護士紹介

岡野武志

第二東京弁護士会所属、登録番号37890。

弁護士、YouTuber、TikTokクリエイター。

高校卒業後、渡米。10年間のフリーター生活を経て、28歳で司法試験に合格。司法修習を終えた翌日に、単身でアトム東京法律事務所を設立。現在、アトム法律事務所の代表弁護士の他に、法律×ITのWebマーケティングを手掛けるアトム法律情報株式会社代表取締役社長を務める。多くのテレビドラマの法律監修や情報番組のコメンテーターを担当するなどマルチに活躍。

法律をテーマにした動画配信でYouTuberとしても高い人気を誇り、2026年4月現在、チャンネル登録者数は176万人を超え、TikTokフォロワー数は68万人を超えている。SNSフォロワー数は累計278万人を突破。

【オフィシャルサイト】

https://okanotakeshi.com/

【X】

岡野タケシ弁護士【アトム法律グループ】

https://x.com/takeshibengo

【YouTubeチャンネル】

岡野タケシ弁護士【アトム法律グループ】

https://www.youtube.com/@okanotakeshi

【TikTok】

岡野タケシ弁護士【アトム法律グループ】

https://www.tiktok.com/@takeshibengo

【著書】

『人生逆転最強メソッド 書き込みワークで即体感。やるべき「目標」が見えてくる』

著者：岡野 武志

出版：KADOKAWA

商品ページ：https://www.kadokawa.co.jp/product/322107000881/

Amazonページ：https://amzn.to/3Hn14ro

『おとな六法』

著者：岡野 武志、アトム法律事務所

出版：クロスメディア・パブリッシング

商品ページ：https://www.cm-publishing.co.jp/9784295408772/

Amazonページ：https://amzn.to/3Ootfw0