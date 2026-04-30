植物性食品（プラントベース）製造の三育フーズ株式会社（本社：千葉県袖ケ浦市）は、2026年4月10日、一般社団法人ジャパン・ハラール・ファンデーションよりハラル認証を取得しました。今回の認証により、インバウンド需要や東南アジアを中心とした海外市場へ、安心・安全な「食」の選択肢を提供します。対象はMakuakeで目標2,258%を達成した製品を含む全28品目です。

■ ハラル認証取得の背景：社会問題へのアプローチ

三育フーズは1894年の創業以来、日本における「健康食品・菜食（ベジタリアン）食品」のパイオニアとして歩んでまいりました 。近年、訪日外国人旅行者の増加や食の多様化が進む中、以下の課題解決を目指し、ハラル認証の取得に至りました。

●食のバリアフリー化

宗教的な食事規定があるムスリムの方々と、ベジタリアンやヴィーガンの方々が「同じテーブルを囲める食」を実現します 。

●インバウンド需要への対応

国内の宿泊施設や飲食店において、安心・安全な植物性ハラルメニューの提供を支援します 。

■ 認証概要

◎認証機関： 一般社団法人ジャパン・ハラール・ファンデーション（Japan Halal Foundation / JHF） ◎認証取得日： 2026年4月10日 ◎認証範囲： 指定製品および製造ライン ◎対象製品： 28品目

■ 今後の具体的な展開：国内外への販路拡大

本認証の取得を機に、以下の3点を軸とした事業展開を強化してまいります。

1. 業務用商材の供給強化

ホテル、レストラン、空港等の飲食店へ、調理の手間を省きつつ高品質なハラル対応メニューを提供します。

2. 海外輸出の本格化

マレーシア、シンガポール、中東諸国など、ハラル認証が重視される東南アジア・イスラム圏市場への販路を拡大します。

3. 製品ラインナップの拡充

クラウドファンディング「Makuake」にて開始5分で目標達成した『極アーモンドクリーム』 のような、付加価値の高いハラル対応プラントベースフードを順次開発します。

■三育フーズ株式会社について

「心もからだも満足できる食を届けたい」 三育フーズは、自然食品をつくり続けて120余年。日本におけるベジタリアン、自然派食品の先駆者として、安心してお召し上がりいただける食品を、手づくりで丁寧にお届けしてきました。

■会社概要

商号 ：三育フーズ株式会社 所在地 ：千葉県袖ケ浦市 事業内容 ：植物性食品・健康食品・加工食品などの製造・販売 コーポレートサイト：https://san-iku.co.jp お問い合わせ：info@san-iku.co.jp

■ 一般社団法人ジャパン・ハラール・ファンデーション（JHF）について

JHFは、日本におけるハラル認証の普及と、ムスリムの方々が安心して暮らせる環境づくりを目指す認証機関です。国際的な基準に準拠した厳格な審査を行い、日本の高品質な製品を世界へと繋ぐ役割を担っています。JAKIM（マレーシア）およびMUIS（シンガポール）との相互認証を有する国際的にも信頼性の高い認証機関です。

https://japanhalal.or.jp/