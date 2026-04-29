西日本最大級のグルメイベント「全肉祭」 山口きらら博記念公園にて5/9～5/10に第5回開催決定！
Gi-FACTORYは、和歌山・徳島・大阪・広島・山口・島根・岡山・高知・岐阜・東京・静岡で開催している大型野外グルメイベント『全肉祭』を2026年5月9日～5月10日の2日間、山口県山口市にある山口きらら博記念公園にて第5回開催を行います。
ポスター
■第5回 全肉祭 in 山口
会場 ：山口きらら博記念公園(山口県山口市阿知須10509-50)
日程 ：2026年5月9日～5月10日
時間 ：10：00～21：00
店舗数：約80店舗
内面
■全肉祭とは
畜産肉料理はもちろん、魚肉や果肉などあらゆる肉をテーマとして全国を対象に出店を募集・選考し、各地の美食が集う西日本最大級の野外グルメイベント。
会場昼
会場夜
■両日通っても楽しみ尽くせないボリューム
・総メニュー数400アイテム以上！？
2日間では絶対に食べきることができません
・グルメ出店の他、企業ブースによる無料体験やサンプリングも！？
・大好評のワインの試飲コーナーもご用意
・お子様も退屈させないお遊びブースもご用意
大型エアー遊具や射的・スーパーボールすくいなどの縁日コーナーもご用意
・観覧無料のステージ企画
アイドル生ライブや迫力満点のファイヤーパフォーマンスも開催
エアー遊具
■朝から晩までたっぷり楽しい2日間
夜のファイヤーパフォーマンス集団は必見の価値あり！
幻火
■全肉祭 公式Instagram
https://www.instagram.com/zennikusai/
※出店店舗の募集は既に締め切っています。
食堂