Gi-FACTORYは、和歌山・徳島・大阪・広島・山口・島根・岡山・高知・岐阜・東京・静岡で開催している大型野外グルメイベント『全肉祭』を2026年5月9日～5月10日の2日間、山口県山口市にある山口きらら博記念公園にて第5回開催を行います。





ポスター





■第5回 全肉祭 in 山口

会場 ：山口きらら博記念公園(山口県山口市阿知須10509-50)

日程 ：2026年5月9日～5月10日

時間 ：10：00～21：00

店舗数：約80店舗





内面





■全肉祭とは

畜産肉料理はもちろん、魚肉や果肉などあらゆる肉をテーマとして全国を対象に出店を募集・選考し、各地の美食が集う西日本最大級の野外グルメイベント。





会場昼





会場夜





■両日通っても楽しみ尽くせないボリューム

・総メニュー数400アイテム以上！？

2日間では絶対に食べきることができません

・グルメ出店の他、企業ブースによる無料体験やサンプリングも！？

・大好評のワインの試飲コーナーもご用意

・お子様も退屈させないお遊びブースもご用意

大型エアー遊具や射的・スーパーボールすくいなどの縁日コーナーもご用意

・観覧無料のステージ企画

アイドル生ライブや迫力満点のファイヤーパフォーマンスも開催





エアー遊具





■朝から晩までたっぷり楽しい2日間

夜のファイヤーパフォーマンス集団は必見の価値あり！





幻火





■全肉祭 公式Instagram

https://www.instagram.com/zennikusai/

※出店店舗の募集は既に締め切っています。





食堂