2026年4月25日 株式会社クリエイト総研

屋内・屋外型トランクルーム【ブルーストレージ】や、バイクも保管できるガレージ【バイクストレージ】、愛車を守る高級志向のガレージ【CASTRA】を扱う株式会社クリエイト総研(会社所在地：東京都東村山市栄町2-32-13 CSビル3F、代表取締役：中丸康男)は、群馬県館林市諏訪町にある作業スペース付きトランクルーム【パワーストレージ館林市諏訪町】にモデルルームを用意し、利用者の募集を開始いたします。

～施設外観～

■パワーストレージの特徴

約16帖の大容量トランクルーム！入口となる2つの開口には、片方を荷物の出し入れがしやすいシャッタータイプに、もう一方にはシャッターに加えて小上がりの玄関ポーチと親子扉を採用。 内部は行き来できる空間を残して間仕切りされているので、長物や資材、大型の家具家電といった奥行きを必要とする物や嵩張る物の保管スペースと、備品類や書物などの細かい保管物や頻繁に出し入れする物の保管スペースとして分けて使う事もできる使い勝手の良い空間に仕上がっています。 例えば、シャッター開口側に保管物を集約し、玄関ポーチ側にはデスクやテーブル配置して事務作業スペースにしたり、全体に趣味嗜好品を並べて玄関ポーチにデッキチェアを置けば、オープンテラスと自分だけのアトリエやコレクションルームへと変貌する自由度の高い設計になっています。

今回、同施設では一室をモデルルームとして仕上げ、内覧を受け付けております。 受付期間中は契約当月及び翌月賃料がサービスになるキャンペーンを実施しておりますので 内覧、お問合せをお待ちしております。

～来場用駐車場～ ～立水栓(手前)、トイレ(奥)～

■パワーストレージ館林市諏訪町 物件概要

物件WEBページ：https://www.create-trunk.jp/trunk/detail/intTrunkId/11304 所在地 ：群馬県館林市諏訪町1463-1 アクセス ： 東武伊勢崎線「茂林寺前駅」 徒歩約15分 東北自動車道「館林インター」車約13分 面積 ：25.11㎡（約16帖）／W4,300㎜×D5,840㎜×H2,148㎜ 室内設備 ：ポーチライト、ダウンライト、換気扇、給気口、コンセント、断熱仕様 施設設備 ：監視カメラ、来場用駐車場、水道、トイレ

■【パワーストレージ館林市諏訪町】お問い合わせ窓口

株式会社クリエイト総研 TEL：0120-109-248 MAIL：info@create-souken.jp （営業時間：水曜、日曜を除く10時～17時）

～他のパワーストレージ～

＜パワーストレージ緑区三室＞ 所在地：埼玉県さいたま市緑区三室2357 物件WEBページ：https://www.create-trunk.jp/trunk/detail/intTrunkId/11305

＜パワーストレージ西東京市富士町＞ 所在地：東京都西東京市富士町1-6‐7 物件WEBページ：https://www.create-trunk.jp/trunk/detail/intTrunkId/11303

■会社概要

商号 ： 株式会社クリエイト総研 代表者 ： 代表取締役 中丸 康男 所在地 ： 〒189-0013 東京都東村山市栄町2-32‐13 CSビル3F 事業内容 ： 不動産・資産活用コンサルティング、コンテナ・ストレージ企画提案・運営管理 資本金 ： 1,000万円 URL ： https://createsouken.com/