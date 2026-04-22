株式会社両備システムズ(本社：岡山県岡山市、代表取締役上席執行役員COO：小野田 吉孝、以下、当社)は、2026年5月13日(水)～15日(金)の3日間、東京ビッグサイトで開催される、日本最大の教育分野の展示会「第17回 EDIX(教育総合展)東京」に出展いたします。

当社は、子ども支援システム、業務支援サービスの2つを柱に、「子どもに向き合う時間をもっと。～ 校務・相談・学習データをつなぎ、先生を支えるDXへ ～」をテーマに出展いたします。

GIGAスクール構想第2期の本格化や、教育データ利活用の推進を背景に、教職員・自治体職員の業務負担軽減と、子どもの学び・支援の質向上を両立する取り組みへの関心が高まっています。当社は「データ連携」「業務効率化」「AI活用」を中心に、教育現場を支える次世代ソリューションを紹介します。





「EDIX東京2026」へ出展





■ 開催概要

展示会名 ： 「第17回 EDIX(教育総合展)東京」

会期 ： 2026年5月13日(水)～15日(金)10：00～18：00 ※最終日は17：00終了

会場 ： 東京ビッグサイト 東展示棟(東京都江東区有明3-11-1)

入場料 ： 無料(事前登録制)

主催 ： EDIX実行委員会(企画運営：RX Japan株式会社)

公式サイト： https://www.edix-expo.jp/tokyo/ja-jp.html









■ 両備システムズブースについて

＞ 場所 小間番号 19-32

両備システムズ出展ブースイメージ





両備システムズ出展ブースイメージ





■ 出展製品・サービス

【子ども支援システム】

○ こどもの杜 教育データ可視化基盤

「こどもの杜」は、児童生徒の学習・生活・健康などの分散した教育データを統合したデータ連携プラットフォームです。教育関係者の意見を反映し、現場での活用しやすさにこだわったダッシュボードを搭載。教職員による最適な指導や支援を後押しするとともに、将来的には福祉データとの連携も視野に入れ、子どもに関する幅広いデータを一元的に扱える基盤を提供します。





○ R-STAGE教育相談システム・傾聴AIチャットシステム(株式会社ZIAI ※共同出展)

スクールカウンセラー・スクールソーシャルワーカー等の相談記録を一元管理し、ケース対応の精度向上を支援します。受付から記録管理・分析までをシームレスにつなぐことで、自治体職員が児童生徒や保護者と直接対話する時間を増やせるよう支援します。

また、共同出展する株式会社ZIAIの傾聴AIチャットシステムを組み合わせることで、児童生徒本人や保護者が悩みを相談しやすい環境を整え、より多くの子どもの悩みに寄り添える環境づくりも可能です。

https://service.ryobi.co.jp/public_solution/gv-kyoikusoudan/





【業務支援サービス】

○ BYAD ECサイト販売支援サービス

大学・高校で拡大する「学校推奨PC」「1人1台端末」購入に対応し、ECサイト構築から決済、在庫管理、コールセンターまでを一括で支援するサービスです。学校側の事務負担を軽減し、保護者・学生がスムーズに端末を購入できる環境を提供します。

https://service.ryobi.co.jp/public_solution/byad/





○ 校務の宝箱 ※参考出展

時間割作成やスケジュール調整など日々の校務作業を効率化するクラウドツール群です。Google Workspace 上で動作し、導入が容易です。ICT支援現場の知見をもとに、教員の事務負担を下げ、子どもと向き合う時間の確保に貢献します。なお、本サービスを実際に体験いただける無償トライアルの実施を予定しています。





○ R-STAGE Image File Manager ※参考出展

紙文書をデジタル化し、二次元バーコードを活用した自動分類で安全に保存・検索できるシステムです。資料探しの時間削減や情報共有の効率化を実現し、ペーパーレス化の実現に向けたご提案から、文書仕分け、スキャン作業の代行まで、すべてをワンストップで支援します。





○ 公開羅針盤V4 庶務事務(勤怠管理)システム ※参考出展

休暇・出張などの申請をデジタル化し、承認・集計業務を効率化する勤怠管理システムです。勤務情報を一元管理・可視化し、働き方の把握とコンプライアンス強化を支援します。

https://service.ryobi.co.jp/public_solution/gv-office-work/









【株式会社両備システムズ 会社概要】

社名 ： 株式会社両備システムズ

本社所在地： 岡山県岡山市北区下石井2丁目10-12 杜の街グレースオフィススクエア4階

代表者 ： 代表取締役上席執行役員COO 小野田 吉孝

設立 ： 1969年12月

資本金 ： 3億円

事業内容 ： 公共、医療、社会保障分野および民間企業向け情報サービスの提供

(システム構築、アウトソーシング事業)、ソフトウェア開発、

データセンター事業、ネットワーク構築サービス、セキュリティ事業、

ハードウェア販売および保守サービス、AI・IoTなど先端技術研究開発

コーポレートサイト： https://www.ryobi.co.jp/