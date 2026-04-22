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アニメ『ジョジョの奇妙な冒険』との最新コラボレーションアイテムが4月28日(火)より発売
「スターダストクルセイダース」「ダイヤモンドは砕けない」より全24アイテムが登場。Tシャツや半袖シャツ、ボトムス、バッグなどを展開
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田 昭彦、以下グラニフ）は、2026年4月28日(火)より、アニメ『ジョジョの奇妙な冒険』との最新コラボレーションアイテムを、グラニフ公式オンラインストアおよび国内店舗にて発売いたします。
アニメ『ジョジョの奇妙な冒険』シリーズ。ジョースター家の宿敵・DIOの復活の影響により、「幽波紋(スタンド)」と呼ばれる能力を身につけた青年・空条承太郎が、その呪縛によって倒れた母・ホリィを救うため、祖父・ジョセフや仲間と共に打倒DIOの旅に出る「スターダストクルセイダース」。空条承太郎が祖父ジョセフ・ジョースターの隠し子東方仗助を探しに杜王町を訪れたのをきっかけに、新たな「スタンド使い」たちが引かれ合うように動き始める「ダイヤモンドは砕けない」。最新コラボレーションでは、印象的なシーンや魅力的なキャラクターたちのコラボレーション24アイテムを展開いたします。作品の世界観を落とし込んだラインナップを、ぜひご堪能くださいッ!
なお、グラニフ公式オンラインストアでは、2026年4月22日(水)0:00から2026年4月27日(月)23:59までの期間、本コラボレーションアイテムの予約販売を実施いたします。期間にご予約いただくと、グラニフメンバーシッププログラムのポイントが2倍となります。
※商品掲載にあたっては、下記のコピーライト表記が必要となります
「スターダストクルセイダース」
Tシャツ
・エジプト9栄神｜ビッグシルエットTシャツ
・エンペラー｜ビッグシルエットTシャツ
・愚者｜2パックアイコンTシャツ
・花京院からのメッセージ｜Tシャツ
・YES！YES！YES！YES！｜Tシャツ
トップス（パーカー・シャツ）
・ジャン・ピエール・ポルナレフ｜ビッグシルエット半袖パーカー
・オインゴ・ボインゴ兄弟｜ルーズフィット半袖シャツ
ボトムス
・落ちる前に切れていた｜スウェットパンツ
アンダーウェア
・エジプト9栄神 タロット｜ボクサーパンツ
バッグ・雑貨
・ヴァニラ・アイス｜ストリングバッグ
・オインゴ・ボインゴ兄弟｜ミニショルダーバッグ
・イギー フェイス｜カスタムポーチ
©荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SC製作委員会
「ダイヤモンドは砕けない」
Tシャツ
・ハイウェイ・スター｜ビッグシルエットTシャツ
・ゲーム｜サイドポケットビッグシルエットTシャツ
・川尻浩作｜2パックアイコンTシャツ
・岸辺露伴｜Tシャツ
・シアーハートアタック｜Tシャツ
トップス（シャツ）
・山岸由花子は恋をする｜ルーズフィット半袖シャツ
・天国への扉｜ルーズフィット半袖シャツ
ボトムス
・虹村 億泰｜ショートパンツ
アンダーウェア
・天国への扉｜ボクサーパンツ
バッグ・雑貨
・3FREEZE｜ストリングバッグ
・エコーズＡＣＴ１｜ミニショルダーバッグ
・ハーヴェスト｜カスタムポーチ
©LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険DU製作委員会
全24種類。
詳細はグラニフ公式オンラインストア商品ページにてご確認ください。
・公式オンラインストア
https://www.graniph.com/collection/collection_00469
本リリース掲載商品の取り扱い店舗
グラニフ公式オンラインストア： https://www.graniph.com
グラニフ国内店舗
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
IPマーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。
IPの世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IPマーチャンダイジングをリードする企業へと成長していきます。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：71店舗（国内70、海外1）※2026年4月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official/
公式X(Twitter)：https://x.com/graniph_updates
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@graniph_official
公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINEアカウント：https://page.line.me/566yickw?openQrModal=true
■グラニフオリジナルキャラクター 公式Xアカウント
ビューティフルシャドー：https://x.com/b_shadow_g
イカク：https://x.com/ikaku_g
ラムチョップ：https://x.com/lambchop_g
ナガスギルイヌ：https://x.com/nagasugiruinu_g
ローリングパンダズ：https://x.com/rollingpandas_g
ノフリ（2026年3月デビュー）：https://x.com/nofuri_g
本件に関するお問合わせ先
株式会社グラニフ PR担当：三浦／多部田
関連リンク
グラニフ公式オンラインストア
https://www.graniph.com/
株式会社グラニフ（本社：東京都渋谷区、代表取締役社長：村田 昭彦、以下グラニフ）は、2026年4月28日(火)より、アニメ『ジョジョの奇妙な冒険』との最新コラボレーションアイテムを、グラニフ公式オンラインストアおよび国内店舗にて発売いたします。
なお、グラニフ公式オンラインストアでは、2026年4月22日(水)0:00から2026年4月27日(月)23:59までの期間、本コラボレーションアイテムの予約販売を実施いたします。期間にご予約いただくと、グラニフメンバーシッププログラムのポイントが2倍となります。
※商品掲載にあたっては、下記のコピーライト表記が必要となります
「スターダストクルセイダース」
Tシャツ
・エジプト9栄神｜ビッグシルエットTシャツ
・エンペラー｜ビッグシルエットTシャツ
・愚者｜2パックアイコンTシャツ
・花京院からのメッセージ｜Tシャツ
・YES！YES！YES！YES！｜Tシャツ
トップス（パーカー・シャツ）
・ジャン・ピエール・ポルナレフ｜ビッグシルエット半袖パーカー
・オインゴ・ボインゴ兄弟｜ルーズフィット半袖シャツ
ボトムス
・落ちる前に切れていた｜スウェットパンツ
アンダーウェア
・エジプト9栄神 タロット｜ボクサーパンツ
バッグ・雑貨
・ヴァニラ・アイス｜ストリングバッグ
・オインゴ・ボインゴ兄弟｜ミニショルダーバッグ
・イギー フェイス｜カスタムポーチ
©荒木飛呂彦&LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険SC製作委員会
「ダイヤモンドは砕けない」
Tシャツ
・ハイウェイ・スター｜ビッグシルエットTシャツ
・ゲーム｜サイドポケットビッグシルエットTシャツ
・川尻浩作｜2パックアイコンTシャツ
・岸辺露伴｜Tシャツ
・シアーハートアタック｜Tシャツ
トップス（シャツ）
・山岸由花子は恋をする｜ルーズフィット半袖シャツ
・天国への扉｜ルーズフィット半袖シャツ
ボトムス
・虹村 億泰｜ショートパンツ
アンダーウェア
・天国への扉｜ボクサーパンツ
バッグ・雑貨
・3FREEZE｜ストリングバッグ
・エコーズＡＣＴ１｜ミニショルダーバッグ
・ハーヴェスト｜カスタムポーチ
©LUCKY LAND COMMUNICATIONS/集英社・ジョジョの奇妙な冒険DU製作委員会
全24種類。
詳細はグラニフ公式オンラインストア商品ページにてご確認ください。
・公式オンラインストア
https://www.graniph.com/collection/collection_00469
本リリース掲載商品の取り扱い店舗
グラニフ公式オンラインストア： https://www.graniph.com
グラニフ国内店舗
会社概要
■会社名
株式会社グラニフ
■代表取締役
村田 昭彦
■本社所在地
〒150-0001 東京都渋谷区神宮前2丁目 34-17 住友不動産原宿ビル6F
■事業概要
デザインプロダクトの企画、製造、販売等
■ブランドビジョン
IPマーチャンダイジングのリーディングカンパニーへ。
IPの世界観を日常に届けるプラットフォーム企業として、IPマーチャンダイジングをリードする企業へと成長していきます。
■販売チャネル
公式オンラインストア：https://www.graniph.com
店舗：71店舗（国内70、海外1）※2026年4月1日現在
■情報発信チャネル
企業サイト：https://graniph.co.jp/
公式Instagram：https://www.instagram.com/graniph_official/
公式X(Twitter)：https://x.com/graniph_updates
公式TikTok：https://www.tiktok.com/@graniph_official
公式Facebook：https://www.facebook.com/graniph.LOVE.with.GRAPHIC
LINEアカウント：https://page.line.me/566yickw?openQrModal=true
■グラニフオリジナルキャラクター 公式Xアカウント
ビューティフルシャドー：https://x.com/b_shadow_g
イカク：https://x.com/ikaku_g
ラムチョップ：https://x.com/lambchop_g
ナガスギルイヌ：https://x.com/nagasugiruinu_g
ローリングパンダズ：https://x.com/rollingpandas_g
ノフリ（2026年3月デビュー）：https://x.com/nofuri_g
本件に関するお問合わせ先
株式会社グラニフ PR担当：三浦／多部田
関連リンク
グラニフ公式オンラインストア
https://www.graniph.com/