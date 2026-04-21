自己肯定感の教科書:著者「中島輝」東北4県タウンミーティング 第1回を2026年4月に開催！自己肯定感×アドラー心理学で東北から人づくりを変える

株式会社SoShine

教育・福祉・子育て・経営など各地域の課題に寄り添い、

自己肯定感の学びを軸にした「希望循環経営の木」フレームワークを用いたワークショップを展開。

2026年12月に仙台で開催する「東北自己肯定感シンポジウム」への参加者

50名獲得を最終ゴールとして、地域の人づくりを支援します。

■ 開催の背景と目的

東北地方では、教育現場における教員のバーンアウト、

管理職・中間層のリーダーシップ不全、子育て世代の孤立感、

仕事×子育て×管理職の三重苦を抱える女性の増加など、

多様な「人」に関わる課題が顕在化しています。

本プロジェクトは、診断・処方・測定（マッキンゼー式）

・感情設計（電通式）・送客と仕組みづくり（リクルート式）の

3つのセンターピンを参照した設計思想のもと、

各地域の実情に合わせたセッション構成を実施します。

■ 開催概要

■ 各県の開催スケジュール・テーマ一覧

■ 各県の開催スケジュール・テーマ一覧

■ セッション構成（共通フレーム）

各県ともに90分構成で、

以下の共通プログラムに各地域独自のコンテンツを組み合わせます。

１. ターゲットの痛みを言語化

２. コーチング・アドラー理論のインプット

３. 認知論ワーク

４. 自己肯定感6つの感の体験

５. ライフチャート作成

６. 次回案内・特典紹介

■ 2026年12月シンポジウムへの接続戦略（目標50名）

タウンミーティング参加者を段階的に育成し、

シンポジウム登壇者・参加者へと送客する仕組みを構築します。

■ 本件に関するお問い合わせ

団体名：一般財団法人 自己肯定感学会

担当部署：東北プロジェクト事務局

中島輝（なかしま てる）

自己肯定感の第一人者／心理カウンセラー／作家

自己肯定感アカデミー会長、一般財団法人自己肯定感学会代表。

幼少期から多くの困難を経験し、10年間の引きこもり生活を経て克服。

その後、独自に体系化したメソッドを用い、15,000名以上へのカウンセリングを実施。

現在は約5万人のトレーナーを育成し、回復率95％を実現。

著書累計76万部超、各種メディアにも多数出演。