株式会社ジョイフル恵利(本社：東京都葛飾区、代表取締役：柳生哲郎)は、2026年4月に会社およびブランドともに40周年を迎えました。これまで支えてくださったお客様への感謝の気持ちを込めて、40周年記念プレゼントキャンペーンを実施します。本キャンペーンでは、10代に絶大な人気を誇るモデルたちで組まれた「振袖TEENS」が着用した振袖と同じ振袖のレンタルを、抽選で合計6名様に無料でご提供します。





40周年キャンペーンページ

https://furisode.joyful-eli.com/campaign/present40th/





40周年キャンペーン





■ジョイフル恵利とは？

ジョイフル恵利は、1986年の創業以来、「成人式の振袖レンタル」のパイオニアとして、多くの新成人の門出を彩ってきたブランドです。約40年前、成人式の振袖は「購入」するのが一般的でした。家庭での大きな負担を減らし、日本の伝統文化である振袖文化を継承しようと、振袖のレンタル事業をスタートさせたのが当ブランドです。





振袖保有数10万着以上の充実のデザインと安心のサポート体制で、年間約3万人、累計100万人以上の方が利用し、成人式の振袖業界では圧倒的な知名度をもっています。





また、ブランドの運営元である「株式会社ジョイフル恵利」では、振袖レンタルに加え、卒業袴、フォトスタジオ、着付け教室、ブライダルなど全ブランドで126店舗のネットワークを持ち幅広くサービスを提供し、女性の人生の節目に寄り添うサポートを展開しています。





株式会社ジョイフル恵利「40周年特設ページ」

https://www.joyful-eli.com/40th/









■振袖TEENSとは？

「ハタチを最高の思い出に」をテーマに、10代に人気のインフルエンサーやモデルが振袖の魅力や最新トレンド、ティーンのリアルな感性を発信するプロジェクト。イベントやSNSを中心に振袖の普及活動にも貢献し続けています。YouTubeチャンネルは登録者２万人を突破。8期目を迎えた今年のメンバーは、ABEMAの人気恋愛番組「今日、好きになりました。」に出演した長浜広奈、古園井寧々、瀬川陽菜乃をはじめとする6人。1年間を通してトレンド発信やチャレンジ企画、オフラインイベントなど多彩な取り組みを展開します。





第8期「振袖TEENS」 メンバー

・古園井寧々(コゾノイ・ネネ)

・瀬川陽菜乃(セガワ・ヒナノ)

・藤田みあ(フジタ・ミア)

・長浜広奈(ナガハマ・ヒナ)

・矢野滴(ヤノ・シズク)

・川島梨々花(カワシマ・リリカ)





第8期「振袖TEENS」お披露目イベント

1月に都内会場で開催。女子中高生を中心に100名以上が来場し、YouTube Liveでも同時配信。会場とオンラインが一つになった、熱気あふれるイベントとなりました。





【振袖TEENS8期生】2026年1月13日お披露目イベント配信アーカイブ

https://www.youtube.com/live/o3qwSyNF4bI?si=yioNMQhfgSBBNfHd





左から、古園井寧々 着用(MC-109)、瀬川陽菜乃 着用(I-3606) 、川島梨々花 着用(I-3809)





左から、長浜広奈 着用(I-4402)、藤田みあ 着用(T-26)、矢野 滴 着用(I-2907)





■プレゼント内容について

お仕立て上がり振袖一式のレンタルと前撮り記念撮影をプレゼントいたします。振袖一式には、振袖・長襦袢・帯・3点小物をはじめ、和装着付け小物・補正セット、佐賀錦の草履とバッグを含み、成人式にふさわしい装いをトータルでご用意します。さらに、前撮り記念撮影として台紙付き3ポーズの撮影を行い、晴れの日の大切な思い出を美しいかたちで残します。





40周年キャンペーンページ

https://furisode.joyful-eli.com/campaign/present40th/









■応募要項・条件

●2027年以降の成人式に出席される女性

●ジョイフル恵利の店舗がある地域にお住まいの方

●保護者の方の同意・承諾を受けている方









■当選者について

●当選者は6名様となります。

ご当選者には、当社よりメール・お手紙・電話のいずれかで直接ご連絡をさせていただきます。ご当選者の意思を確認させて頂いた後、最寄り店舗へご案内をさせていただきます。詳しいフローにつきましては改めてご案内させていただきます。









■応募締切について

●2026年6月末日

40周年の感謝の気持ちを込めて実施する本キャンペーンが、これから成人式を迎える皆さまにとって、特別な思い出づくりのきっかけとなれば幸いです。

今後も時代に寄り添いながら、振袖文化の魅力を次の世代へとつないでまいります。









■参考URL

ジョイフル恵利公式サイト ： https://furisode.joyful-eli.com/

ジョイフル恵利公式Instagram： https://www.instagram.com/joyful_eli/

40周年特設ページ ： https://www.joyful-eli.com/40th/

40周年キャンペーンページ ： https://furisode.joyful-eli.com/campaign/present40th/

振袖TEENS YouTubeチャンネル： https://www.youtube.com/@Joyfuleli









■会社概要

会社名 ： 株式会社ジョイフル恵利

代表者 ： 代表取締役 柳生哲郎

所在地 ： 〒125-0054 東京都葛飾区高砂5-35-12

設立 ： 1986年4月

事業内容： ・成人式、晴着の振袖レンタルサービス

・卒業式、袴のレンタルサービス

・フォトサービス

資本金 ： 1,000万円

URL ： https://www.joyful-eli.com/