旅館・ホテルなど宿泊施設に特化した経営コンサルティング事業を日本全国で展開する株式会社咲楽(本社：東京都渋谷区、代表取締役：高橋 祐一)は、当社が運営する宿泊業界専門の取材型求人サイト「もしも、この宿ではたらいたら」(以下、「もし宿」)において、求人掲載を希望される宿泊施設様向けに掲載料金が選べる2つの新料金プランの提供を開始いたしました。





求人サイトキービジュアル





■ 掲載料金が選べる2つのプラン

A：基本掲載料プラン

通常50万円(税別) → 10万円OFF

B：成果報酬型プラン

・基本掲載料 ：無料

・採用決定時のみ：1名につき20万円(税別)









■ 掲載期間

通常2か月の掲載期間を、応募者が5名集まるまで無料で延長いたします。









■ 「もしも、この宿ではたらいたら」の特徴

「もし宿」は、一般的な求人情報では伝えきれない、宿泊施設ならではの“働く魅力”や“現場のリアル”を求職者に届けることを目的とした、取材型の求人サイトです。





当社編集部が実際に現地へ赴き、以下のような方々にインタビューを実施。

・働き方の改善に取り組む経営者

・現場で生き生きと働くスタッフ





その内容を記事として紹介することで、求職者が働くイメージを具体的に描ける情報発信を行うことで、ミスマッチの少ない採用を実現します。





また「もし宿」では、掲載施設の条件として「年間休日104日以上(平均週休2日制)」を確保している宿泊施設のみを対象としています。

働く環境や労働条件にも一定の基準を設けることで、求職者が安心して仕事探しができる、信頼性の高い求人情報の提供を行っています。全国の宿泊施設と求職者をつなぐ、宿泊業界に特化した唯一無二の取材型求人サイトです。





取材ページイメージ





■ 株式会社咲楽について

【会社概要】

会社名 ： 株式会社咲楽

所在地 ： 東京都渋谷区恵比寿西2-2-6 恵比寿ファイブビル6階

代表者 ： 高橋 祐一

URL ： https://www.sakuraholdings.jp/

事業内容： ・宿泊業(旅館・ホテル)に特化した、経営・運営コンサルティング／

運営受託サービス

・有料職業紹介事業(13-ユ-315228)