OverX株式会社（本社：東京都、代表取締役：K.H.リー）は、スマートフォンで宛名を入力するだけで、全国のコンビニエンスストアのマルチコピー機から宛名シールを印刷できる新サービス「宛名の神様」を正式リリースしました。「宛名の神様」は、手書きが面倒、苦手、プリンターを持っていない、WordやExcelの設定が難しいといった宛名印刷にまつわるストレスを解消する、完全Web完結型の宛名シール印刷サービスです。アプリのインストールは不要で、スマホ1台あれば誰でも簡単に利用できます。サービスの特徴1. スマホで入力、QRコードを発行するだけ宛名の神様は、Webサイト上で宛名情報を入力すると、印刷用のQRコードを即時発行します。そのQRコードをコンビニのマルチコピー機で読み取るだけで、宛名シールを印刷できます。2. 自宅にプリンター不要印刷は全国の主要コンビニ（ファミリーマート・ミニストップ・ローソン）で可能。プリンターやインクを用意する必要がなく、必要なときに、必要な枚数だけ印刷できます。3. 誰でも迷わない、超シンプル設計専門知識やPC操作は一切不要。UI/UXは「初めてでも迷わない」ことを最優先に設計しており、ITに不慣れな方でも直感的に操作できます。4. 宛名シールだからそのまま貼れる印刷されるのはシール形式のため、封筒や荷物にそのまま貼ってすぐ発送できます。利用シーン・フリマアプリやネットオークションの発送・同人誌・グッズの郵送・請求書・書類送付・冠婚葬祭や各種案内状の発送個人利用から小規模事業者まで、幅広いシーンで活用できます。開発背景近年、フリマアプリや個人間取引の普及により、「たまに宛名を印刷したい」というニーズは増えています。一方で、その頻度のためにプリンターを購入・維持するのは非効率であり、多くの人が手書きで我慢しているのが現状です。「宛名の神様」は、そうした日常の小さな不便に着目し、「最短・最小の手間で宛名印刷を完結させる」ことを目的に開発されました。料金について宛名の神様では、用途に応じて選べるシンプルな4種類の料金プランを用意しております。お届け先＋差出人ありシール紙 L判（2カット）：300円（税込）シール紙 2L判（4カット）：500円（税込）お届け先のみシール紙 L判（3カット）：300円（税込）シール紙 2L判（6カット）：500円（税込）※料金はコンビニマルチプリンターに直接投入していただきます。サービス概要サービス名：宛名の神様提供形態：Webサービス（アプリ不要）利用方法：スマホで宛名入力 → QRコード発行 → コンビニで印刷URL：https://atena-kamisama.com今後の展開今後は、宛名テンプレートの拡充、履歴保存・再印刷機能、法人・大量発送向け機能などの機能追加を予定しており、より多様な発送ニーズに対応していきます。会社概要会社名：OverX株式会社所在地：東京都豊島区東池袋1-34-5いちご東池袋ビル6階事業内容：Webサービスの企画・開発・運営【本件に関するお問い合わせ先】OverX株式会社Email：contact@over-x.tech