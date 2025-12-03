**株式会社キャリアデザインセンター（以下 CDC、本社：東京都港区、代表取締役社長兼会長:多田弘實）が運営する、ひとつ上を目指す人のキャリア転職サイト『type（** https://type.jp **）』は、2025年12月2日（火）より毎週1本のSNS動画『オードリー春日の仕事にエール＆トゥース』を合計10本配信します。（年末年始のぞく）**

公募で集めた仕事に関するお悩みに対して、オードリーの春日俊彰さんに回答いただきました。

動画は以下のtype公式SNSで公開中。ぜひフォローして動画をご覧ください！

TikTok https://www.tiktok.com/@type_jp

Instagram https://www.instagram.com/type_jp/

YouTube https://www.youtube.com/@type5952

X https://x.com/typejp

さあ、春日さんはどのように悩みを解決していくのか？ぜひ予想してみてください。リプライやハッシュタグでの投稿大歓迎です！

■type

20代～30代のビジネスパーソンおよびエンジニアのための転職サイトです。IT・Web業界を中心に、大手からベンチャーまで幅広い優良求人を厳選して掲載しています。100％独自取材によるリアルな求人情報や、豊富な検索機能、求職者に最適な求人を提案するAI機能の搭載などにより、企業と求職者の精度の高いマッチングを実現しています。さらに、カジュアル面談（選考前の面談）を企業にリクエストできる機能を搭載！「まずは情報収集をしてみたい」という方の要望にも応える転職サイトとして成長し続けています。https://type.jp/

■株式会社キャリアデザインセンター 会社概要

代表者 ：代表取締役社長兼会長 多田 弘實本社所在地：〒107-0052 東京都港区赤坂 3-21-20 赤坂ロングビーチビル資本金 ：5億5866万円設立 ：1993年7月8日従業員数 ：768名（2025年9月30日現在）事業内容 ：

・キャリア転職の専門情報サイト『type』『女の転職type』等の運営

・転職フェアの開催

・人材紹介事業（厚生労働大臣許可 13-ユ-040429）

・質の高い就職活動を情報誌、イベント、情報サイト、人材紹介で支援する『type就活』サービス

・IT業界に特化した人材派遣サービス『type IT派遣』（厚生労働大臣許可 派13-315344）

・Webマガジン『エンジニアtype』『Woman type』『20’s type』の企画・編集・運営

など、企業の採用活動をサポートする総合的なソリューションサービスを提供