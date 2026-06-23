ＮＹ時間に伝わった発言・ニュース
【経済指標】
【カナダ】
消費者物価指数（CPI）（5月）21:30
結果 1.0%
予想 0.8% 前回 0.4%（前月比)
結果 3.2%
予想 3.0% 前回 2.8%（前年比)
【発言・ニュース】
＊バンス副大統領
・これまでの進展に大きな手応えを感じている。
・ホルムズ海峡の航行の自由を確保するための仕組みを構築した。
・ホルムズ海峡から約１５００万バレルの原油が搬出されたのを確認。
・停戦について手応えを感じている。
・技術協議で引き続き進展を図る。
・イラン側が久々にＩＡＥＡの査察官の入国を許可。
・イラン交渉については、引き続き取り組んでいく必要がある
・進展がなければ、イランの凍結資金は解除されない。
【カナダ】
消費者物価指数（CPI）（5月）21:30
結果 1.0%
予想 0.8% 前回 0.4%（前月比)
結果 3.2%
予想 3.0% 前回 2.8%（前年比)
【発言・ニュース】
＊バンス副大統領
・これまでの進展に大きな手応えを感じている。
・ホルムズ海峡の航行の自由を確保するための仕組みを構築した。
・ホルムズ海峡から約１５００万バレルの原油が搬出されたのを確認。
・停戦について手応えを感じている。
・技術協議で引き続き進展を図る。
・イラン側が久々にＩＡＥＡの査察官の入国を許可。
・イラン交渉については、引き続き取り組んでいく必要がある
・進展がなければ、イランの凍結資金は解除されない。