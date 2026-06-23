【経済指標】

【カナダ】

消費者物価指数（CPI）（5月）21:30

結果 1.0%

予想 0.8% 前回 0.4%（前月比)

結果 3.2%

予想 3.0% 前回 2.8%（前年比)



【発言・ニュース】

＊バンス副大統領

・これまでの進展に大きな手応えを感じている。

・ホルムズ海峡の航行の自由を確保するための仕組みを構築した。

・ホルムズ海峡から約１５００万バレルの原油が搬出されたのを確認。

・停戦について手応えを感じている。

・技術協議で引き続き進展を図る。

・イラン側が久々にＩＡＥＡの査察官の入国を許可。

・イラン交渉については、引き続き取り組んでいく必要がある

・進展がなければ、イランの凍結資金は解除されない。

外部サイト