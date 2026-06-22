オリエンタルランドは、東京ディズニーランドおよび東京ディズニーシーへ特別価格で入園できる「カレッジパスポート（期間限定）」を販売する。7月1日より販売が開始され、対象期間は9月1日より9月30日まで。

これは大学生、大学院生、短大生、専門学校生を対象とした取り組みで、期間中は1,500円より1,900円値引きされた入園料金になるキャンペーン。入園日によって料金が異なるものの、普段よりも安い価格でパークを楽しめるものとなっている。

9月14日までの期間中はスペシャルイベント「サマー・クールオフat Tokyo Disney Resort」が開催されるほか、9月16日以降はスペシャルイベント「ディズニー・ハロウィーン」が開催。これらの催しを特別価格で楽しむことができる。

「カレッジパスポート（期間限定）」概要

東京ディズニーランドまたは東京ディズニーシーのどちらかのパークを開園から1日楽しめるパスポート。

販売期間：7月1日～9月30日

対象期間：9月1日～9月30日

対象者：大学生、大学院生、短大生、専門学校生

料金：通常価格より1,500円～1,900円を差し引いた価格

販売場所：東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトの予約・購入ページ、東京ディズニーリゾート・アプリ

その他：

・「カレッジパスポート(期間限定)」は、1 日あたりの販売枚数に限りがあります。販売期間中に他のパスポートを販売していても「カレッジパスポート(期間限定)」が売り切れになる場合や、予告なく再販売になることがあります。

・「カレッジパスポート(期間限定)」の詳細は、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトの特設ページでご確認ください。

・東京ディズニーランドおよび東京ディズニーシーで実施するスペシャルイベントの実施期間やプログラムなどの詳細は、東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトをご確認ください。

※パスポートの有効期限は2026年9月30日(水)までです。

※当日ご入園時に、入園されるご本人の学生証を提示していただく場合があります。

※ご入園日によって料金は異なります。詳しくは東京ディズニーリゾート・オフィシャルウェブサイトでご確認ください。

※「カレッジパスポート(期間限定)」は、上記でのみ購入および日付変更が可能です。東京ディズニーランド、東京ディズニーシー入口のチケット販売窓口での販売および変更は行っておりません。

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