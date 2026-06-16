『ワンピース』最新話、新キャラ本格的に登場で反響「喋り方けっこう好み」「強すぎ怖すぎ」
テレビアニメ『ONE PIECE』（ワンピース）エルバフ編が14日、フジテレビ系で放送された。神の騎士団メンバーであるシャムロック聖（声：津田健次郎）、軍子宮（声：上坂すみれ）が本格的に登場し、ネットで話題になっている。
【画像】シャンクスに激似の男！新キャラのシャムロック 公開された場面カット
神の騎士団はエルバフ編の重要キャラクターで、そのほかソマーズ聖役を安元洋貴、キリンガム聖役を立花慎之介が務めることが先日発表された。
今回の最新話ではシャムロック聖、軍子宮が登場。キャラクターボイスもあり、ファン待望の登場にネット上では「軍子ちゃんきたー！可愛いー！」「軍子、見た目的に可愛くて美しそうな人だなと思いきや強すぎ怖すぎワロタ」「軍子がかわいすぎるのに対してロキのセリフかっこよすぎる！これに続いて団長も動き出そうとしている楽しみ！」「ロキと軍子とシャムロックが対峙してましたが空気悪かったなぁ、いやぁ緊迫感凄かった、シャムロック渋いなぁ」「軍子の喋り方けっこう好みだな〜」などの声が出ている。
『ONE PIECE』（ワンピース）は、1997年7月22日より『週刊少年ジャンプ』で連載がスタートした同名漫画が原作で、伝説の海賊王・ゴール・D・ロジャーが残した“ひとつなぎの大秘宝（ワンピース）”をめぐる海洋冒険ロマン。
悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べゴム人間となり、体がゴムのように伸びる特殊な能力を持った主人公の少年モンキー・D・ルフィが、仲間を集め海賊「麦わらの一味」を結成し、海賊王を目指す壮大なストーリー。
コミックスの全世界累計発行部数は6億部を突破している人気作で、テレビアニメが1999年より放送中。2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破するなど社会現象化し、2023年にはNetflixで実写ドラマ化された。
【画像】シャンクスに激似の男！新キャラのシャムロック 公開された場面カット
神の騎士団はエルバフ編の重要キャラクターで、そのほかソマーズ聖役を安元洋貴、キリンガム聖役を立花慎之介が務めることが先日発表された。
今回の最新話ではシャムロック聖、軍子宮が登場。キャラクターボイスもあり、ファン待望の登場にネット上では「軍子ちゃんきたー！可愛いー！」「軍子、見た目的に可愛くて美しそうな人だなと思いきや強すぎ怖すぎワロタ」「軍子がかわいすぎるのに対してロキのセリフかっこよすぎる！これに続いて団長も動き出そうとしている楽しみ！」「ロキと軍子とシャムロックが対峙してましたが空気悪かったなぁ、いやぁ緊迫感凄かった、シャムロック渋いなぁ」「軍子の喋り方けっこう好みだな〜」などの声が出ている。
悪魔の実「ゴムゴムの実」を食べゴム人間となり、体がゴムのように伸びる特殊な能力を持った主人公の少年モンキー・D・ルフィが、仲間を集め海賊「麦わらの一味」を結成し、海賊王を目指す壮大なストーリー。
コミックスの全世界累計発行部数は6億部を突破している人気作で、テレビアニメが1999年より放送中。2022年に公開された劇場版アニメ『ONE PIECE FILM RED』は国内興行収入203.4億円を突破するなど社会現象化し、2023年にはNetflixで実写ドラマ化された。
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