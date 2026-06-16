「ちいかわ」がQ-pot.とコラボ マカロンやクッキーなど本物そっくりなスイーツアクセサリーとして登場 6・26発売
アクセサリーブランド・Q-pot.は、「ちいかわ」とコラボレーションした「ちいかわ Collection」を26日から発売。ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガをモチーフにしたスイーツアクセサリーが登場し、Q-pot.直営店、ONLINE SHOP、ちいかわマーケット、ちいかわらんど一部店舗で展開される。
【写真たくさん】本物のお菓子みたい！マカロンやクッキーのちいかわ×Q-pot.コラボアクセ
今回のコレクションでは、Q-pot.らしい“スイーツ”の世界観と「ちいかわ」のキャラクターたちを融合。ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガが、とろけるように美味しそうなマカロンやサクっと香ばしい焼きたてクッキー、カラフルなパート・ドゥ・フリュイなどに変身し、まるで本物のお菓子のような質感や色彩にこだわったアクセサリーがラインアップされる。
【焼きたてクッキー】
リボンを付けたちいかわたちをかたどったサクサクのクッキーをリアルな質感で再現。ちいかわはミルク、ハチワレはプレーン、うさぎはチョコレートフレーバーをイメージしている。熟練の職人がひとつひとつ手作業で仕上げた温かみのある雰囲気が魅力だ。
【パート・ドゥ・フリュイ】
みずみずしい透明感とつるんとした愛らしいフォルムが特徴。カラフルなフレーバーのネックレスやピアス、リングのほか、ちいかわ、 ハチワレ、 うさぎ、モモンガが集合したスペシャルなブレスレットやブローチも並ぶ。
【マカロン】
ちいかわたちが、Q-pot.を代表するマカロンアクセサリーに変身。ぷっくりと立体的に表現したスウィートな仕上がりとなった。クリームをふんわりとサンドし、トップにはサテンのリボンを飾っている。
商品はすべてスペシャルな限定パッケージで提供。作品の世界観を楽しめる特別仕様となる。また、各店舗で在庫がなくなり次第、受注予約の受付に切り替わる。
＜販売概要＞
・発売日：6月26日
・販売店舗：Q-pot.直営店、Q-pot.ONLINE SHOP、ちいかわマーケット、ちいかわらんど一部店舗
＜主な商品ラインアップ＞（税込み）
・クッキーネックレス 各1万1000円
・クッキーバッグチャーム 各9350円
・パート・ドゥ・フリュイネックレス 各1万1000円
・パート・ドゥ・フリュイリング 各9900円
・パート・ドゥ・フリュイピアス／イヤリング（1piece） 各8800円
・パート・ドゥ・フリュイブレスレット 2万6400円
・パート・ドゥ・フリュイブローチ 2万6400円
・マカロンネックレス 1万3200円
・マカロンバッグチャーム 各1万1000円
【写真たくさん】本物のお菓子みたい！マカロンやクッキーのちいかわ×Q-pot.コラボアクセ
今回のコレクションでは、Q-pot.らしい“スイーツ”の世界観と「ちいかわ」のキャラクターたちを融合。ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガが、とろけるように美味しそうなマカロンやサクっと香ばしい焼きたてクッキー、カラフルなパート・ドゥ・フリュイなどに変身し、まるで本物のお菓子のような質感や色彩にこだわったアクセサリーがラインアップされる。
リボンを付けたちいかわたちをかたどったサクサクのクッキーをリアルな質感で再現。ちいかわはミルク、ハチワレはプレーン、うさぎはチョコレートフレーバーをイメージしている。熟練の職人がひとつひとつ手作業で仕上げた温かみのある雰囲気が魅力だ。
【パート・ドゥ・フリュイ】
みずみずしい透明感とつるんとした愛らしいフォルムが特徴。カラフルなフレーバーのネックレスやピアス、リングのほか、ちいかわ、 ハチワレ、 うさぎ、モモンガが集合したスペシャルなブレスレットやブローチも並ぶ。
【マカロン】
ちいかわたちが、Q-pot.を代表するマカロンアクセサリーに変身。ぷっくりと立体的に表現したスウィートな仕上がりとなった。クリームをふんわりとサンドし、トップにはサテンのリボンを飾っている。
商品はすべてスペシャルな限定パッケージで提供。作品の世界観を楽しめる特別仕様となる。また、各店舗で在庫がなくなり次第、受注予約の受付に切り替わる。
＜販売概要＞
・発売日：6月26日
・販売店舗：Q-pot.直営店、Q-pot.ONLINE SHOP、ちいかわマーケット、ちいかわらんど一部店舗
＜主な商品ラインアップ＞（税込み）
・クッキーネックレス 各1万1000円
・クッキーバッグチャーム 各9350円
・パート・ドゥ・フリュイネックレス 各1万1000円
・パート・ドゥ・フリュイリング 各9900円
・パート・ドゥ・フリュイピアス／イヤリング（1piece） 各8800円
・パート・ドゥ・フリュイブレスレット 2万6400円
・パート・ドゥ・フリュイブローチ 2万6400円
・マカロンネックレス 1万3200円
・マカロンバッグチャーム 各1万1000円
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