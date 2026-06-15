『佐々木とピーちゃん』第2期は10月放送決定 新PV解禁でスタッフ発表
テレビアニメ『佐々木とピーちゃん』第2期が、2026年10月に放送されることが決定した。あわせて新ビジュアルとPVが解禁された。
【動画】新キャラ登場！公開された『佐々木とピーちゃん』第2期PV
メインスタッフは監督に伊部勇志、副監督に大内大和、シリーズ構成に赤尾でこを迎え、キャラクターデザインは仲敷沙織、アニメーション制作は引き続きSILVER LINK.が担当する。
■イントロダクション
佐々木がペットショップで購入したのは、異世界から転生してきた高名な賢者様だった。
『我が名はピエルカルロ、異界の徒にして星の賢者』
ただし、文鳥。
佐々木はこの可愛らしいペットに「ピーちゃん」と名付けて生活を共にすることにした。
文鳥賢者様から与えられたのは、異世界に渡る機会と魔法の力。
異世界で商人に扮した佐々木は、日本で仕入れた品物を持ち込んでお金を稼いだり、自ら経営するレストランで美味しいものを食べたり、ピーちゃんから魔法の訓練を受けたり。
社畜生活でくたびれた心身を、剣と魔法の異世界ファンタジーライフで癒やしていた。
そんなある日のこと。
佐々木は会社の帰り道で「異能力者」なる存在と出会う。
異世界魔法でその場を切り抜けるも、異能力者と間違われて国の機関「内閣府超常現象対策局」にスカウトされてしまう。
【動画】新キャラ登場！公開された『佐々木とピーちゃん』第2期PV
メインスタッフは監督に伊部勇志、副監督に大内大和、シリーズ構成に赤尾でこを迎え、キャラクターデザインは仲敷沙織、アニメーション制作は引き続きSILVER LINK.が担当する。
■イントロダクション
佐々木がペットショップで購入したのは、異世界から転生してきた高名な賢者様だった。
『我が名はピエルカルロ、異界の徒にして星の賢者』
ただし、文鳥。
文鳥賢者様から与えられたのは、異世界に渡る機会と魔法の力。
異世界で商人に扮した佐々木は、日本で仕入れた品物を持ち込んでお金を稼いだり、自ら経営するレストランで美味しいものを食べたり、ピーちゃんから魔法の訓練を受けたり。
社畜生活でくたびれた心身を、剣と魔法の異世界ファンタジーライフで癒やしていた。
そんなある日のこと。
佐々木は会社の帰り道で「異能力者」なる存在と出会う。
異世界魔法でその場を切り抜けるも、異能力者と間違われて国の機関「内閣府超常現象対策局」にスカウトされてしまう。
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