『ジョジョ』着物のデザイン公開 ジョルノやブチャラティなど7種類
カジュアル着物ブランド「ふりふ」とアニメ『ジョジョの奇妙な冒険 黄金の風』がコラボレーションした浴衣が、19日から予約販売がスタートすることが発表された。作品に登場するジョルノ・ジョバァーナ、ブローノ・ブチャラティ、レオーネ・アバッキオ、グイード・ミスタ、ナランチャ・ギルガ、パンナコッタ・フーゴ、トリッシュ・ウナをイメージした浴衣が登場した。
【写真】センス抜群な柄！ブチャラティやミスタなど『ジョジョ』着物のデザイン
同企画は、愛され続けた作品のファン層に向けて原作やキャラクターのイメージを大切に制作。作品の舞台であるイタリアの街並みと登場人物の華やかさ、秘めたエネルギーと人間性を掘り下げ、ふりふの世界観と融合させた。
キャラクターの個性や名シーンを尊重し、夏の装いとしてまた日常でも身につけられるアートファッションとして発信。ブランド単独では実現できない新しい商品が完成した。
■ジョルノ・ジョバァーナ
イタリアのおしゃれな街並みに佇む、気品溢れる風貌に潜む宿命と覚悟を象徴するジョルノ・ジョバァーナをイメージした特別な主役感のあるデザイン。気高さと知性を表現した印象的なパープルのダイヤ柄をベースに、彼の象徴であるハートモチーフが華やかな存在感を放ちます。ブルーのてんとう虫の装飾を散りばめてアクセントに。帯柄はゴールド・エクスペリエンスの示す生命力と古代エジプトを起源に持ち、日本に伝わった唐草模様を融合させることで、和の持つ優雅さをプラスしました。
■ブローノ・ブチャラティ
気高い信念と揺るがぬ覚悟を持つブローノ・ブチャラティをイメージした洗練されたデザイン。彼の象徴でもあるジッパーモチーフとシャープなラインを大胆に構成しました。ジッパーから開いたディープパープルの空間からのぞくスティッキ・フィンガーズの指先が異世界へと誘い、シンプルながらも圧倒的な存在感を放ちます。人を導く強さと揺るがない信念を表現した特別な一枚。帯にもブチャラティからのメッセージを添えます。
■レオーネ・アバッキオ
静かな威厳と揺るがぬ信念を持つレオーネ・アバッキオをイメージした重厚感あふれるデザイン。深みのあるネイビーにグラデーションを効かせた花柄を重ね、角度によって見え隠れする陰影を表現しました。特徴的な編み上げ文様を全体のアクセントに。落ち着いた色調の中にさりげなく光るゴールドモチーフのポイントが、気高さと存在感を引き立て、美しく洗練された一枚です。ムーディー・ブルースの能力を帯柄に添えたスタイリングをお届けします。
■グイード・ミスタ
自由奔放で仲間想いの銃使い、グイード・ミスタをイメージした爽快感あふれるデザイン。まるで江戸切子のような澄み渡るブルーのグラデーションを幾何学柄を基調に表現しました。アクセントを効かせた赤の挿し色、シャープな構図とクリアな色使いが、スタイリッシュで軽やかな印象に。麻の葉柄の中央部分を弾痕のように見立て、ミスタのスタンドであるセックス・ピストルズを番号とともに表現しています。帯にもピストルズを大きく配置し、遊び心をプラスしました。
■ナランチャ・ギルガ
明るく無邪気なナランチャ・ギルガをイメージした、躍動感あふれるデザイン。濃紺を基調に、風を切るように舞う白い花々はオレンジの花。流れるようなラインは、空を駆け抜けるスピード感を表現し、エアロスミスのモチーフを大胆に配置しました。ナランチャの衣装を基に、オレンジカラーをアクセントとして添えることで、エネルギッシュで遊び心のある一枚に仕上げました。
■パンナコッタ・フーゴ
知性と激しさを併せ持つパンナコッタ・フーゴをイメージしたデザイン。鮮やかなグリーンを基調に、ドット柄の中にはネクタイのいちご柄がまっすぐのぞきます。パープル・ヘイズの持つ毒の威力を一部暈しの技法で表現しました。シンプルな中にも個性を秘め持つデザインは、唯一無二の存在感を放つ一枚です。パープル・ヘイズを連想させる帯によってスタイリングが完成します。
■トリッシュ・ウナ
気高く華やかな存在感を放つトリッシュ・ウナをイメージした、ロマンティックなデザイン。やわらかなピンクの大輪の花々を全面にあしらい、仲間たちとの関わりを通じて新しい自分を開花させていく様を描きました。ふんわりと重なり合う花びらのグラデーションは、繊細さの中に漂う気品を象徴しています。帯には象徴的な四則演算を採用し、甘さの中に個性をプラス。変えられない宿命、その中でも咲き誇る強さを表現した特別な一枚です。
■ゆかた・帯セット
Ladies / Men
価格：\24,200（税込）
■帯留・帯締めセット
※2026年7月15日(水）販売スタート
価格：\9,900（税込）
【写真】センス抜群な柄！ブチャラティやミスタなど『ジョジョ』着物のデザイン
同企画は、愛され続けた作品のファン層に向けて原作やキャラクターのイメージを大切に制作。作品の舞台であるイタリアの街並みと登場人物の華やかさ、秘めたエネルギーと人間性を掘り下げ、ふりふの世界観と融合させた。
■ジョルノ・ジョバァーナ
イタリアのおしゃれな街並みに佇む、気品溢れる風貌に潜む宿命と覚悟を象徴するジョルノ・ジョバァーナをイメージした特別な主役感のあるデザイン。気高さと知性を表現した印象的なパープルのダイヤ柄をベースに、彼の象徴であるハートモチーフが華やかな存在感を放ちます。ブルーのてんとう虫の装飾を散りばめてアクセントに。帯柄はゴールド・エクスペリエンスの示す生命力と古代エジプトを起源に持ち、日本に伝わった唐草模様を融合させることで、和の持つ優雅さをプラスしました。
■ブローノ・ブチャラティ
気高い信念と揺るがぬ覚悟を持つブローノ・ブチャラティをイメージした洗練されたデザイン。彼の象徴でもあるジッパーモチーフとシャープなラインを大胆に構成しました。ジッパーから開いたディープパープルの空間からのぞくスティッキ・フィンガーズの指先が異世界へと誘い、シンプルながらも圧倒的な存在感を放ちます。人を導く強さと揺るがない信念を表現した特別な一枚。帯にもブチャラティからのメッセージを添えます。
■レオーネ・アバッキオ
静かな威厳と揺るがぬ信念を持つレオーネ・アバッキオをイメージした重厚感あふれるデザイン。深みのあるネイビーにグラデーションを効かせた花柄を重ね、角度によって見え隠れする陰影を表現しました。特徴的な編み上げ文様を全体のアクセントに。落ち着いた色調の中にさりげなく光るゴールドモチーフのポイントが、気高さと存在感を引き立て、美しく洗練された一枚です。ムーディー・ブルースの能力を帯柄に添えたスタイリングをお届けします。
■グイード・ミスタ
自由奔放で仲間想いの銃使い、グイード・ミスタをイメージした爽快感あふれるデザイン。まるで江戸切子のような澄み渡るブルーのグラデーションを幾何学柄を基調に表現しました。アクセントを効かせた赤の挿し色、シャープな構図とクリアな色使いが、スタイリッシュで軽やかな印象に。麻の葉柄の中央部分を弾痕のように見立て、ミスタのスタンドであるセックス・ピストルズを番号とともに表現しています。帯にもピストルズを大きく配置し、遊び心をプラスしました。
■ナランチャ・ギルガ
明るく無邪気なナランチャ・ギルガをイメージした、躍動感あふれるデザイン。濃紺を基調に、風を切るように舞う白い花々はオレンジの花。流れるようなラインは、空を駆け抜けるスピード感を表現し、エアロスミスのモチーフを大胆に配置しました。ナランチャの衣装を基に、オレンジカラーをアクセントとして添えることで、エネルギッシュで遊び心のある一枚に仕上げました。
■パンナコッタ・フーゴ
知性と激しさを併せ持つパンナコッタ・フーゴをイメージしたデザイン。鮮やかなグリーンを基調に、ドット柄の中にはネクタイのいちご柄がまっすぐのぞきます。パープル・ヘイズの持つ毒の威力を一部暈しの技法で表現しました。シンプルな中にも個性を秘め持つデザインは、唯一無二の存在感を放つ一枚です。パープル・ヘイズを連想させる帯によってスタイリングが完成します。
■トリッシュ・ウナ
気高く華やかな存在感を放つトリッシュ・ウナをイメージした、ロマンティックなデザイン。やわらかなピンクの大輪の花々を全面にあしらい、仲間たちとの関わりを通じて新しい自分を開花させていく様を描きました。ふんわりと重なり合う花びらのグラデーションは、繊細さの中に漂う気品を象徴しています。帯には象徴的な四則演算を採用し、甘さの中に個性をプラス。変えられない宿命、その中でも咲き誇る強さを表現した特別な一枚です。
■ゆかた・帯セット
Ladies / Men
価格：\24,200（税込）
■帯留・帯締めセット
※2026年7月15日(水）販売スタート
価格：\9,900（税込）
外部サイト
関連情報（BiZ PAGE＋）
-
アクスタ,
アクリルキーホルダー,
カンバッジ,
声優