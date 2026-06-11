Ora²×TOMORROW X TOGETHERが夢の共演！限定デザイン＆豪華キャンペーンをチェック

毎日のオーラルケアをもっと楽しくしてくれる注目のコラボが実現♡美白ハミガキ売上No.1ブランド「Ora²（オーラツー）」から、TOMORROW X TOGETHERの公式キャラクターPPULBATU（プルバトゥ）との特別キャンペーンが2026年6月16日よりスタートします。限定デザインパッケージの発売に加え、オリジナルグッズが当たる企画や応募者全員プレゼントも登場。ファンはもちろん、オーラルケアを楽しみたい方にも見逃せない内容です。

数量限定のコラボデザイン商品が登場

今回発売される限定パッケージ商品にも注目です。「オーラツーミー ハブラシ ミラクルキャッチ」は全5種のデザインを展開。規格はふつう、希望小売価格は275円（税込）です。

「オーラツーミー ハブラシ スパイラルキャッチ」はデザイン1種、規格はふつう、希望小売価格275円（税込）。

「オーラツーミー ポータブル」はハブラシ・ハミガキセットで、ブルー・ホワイト・ピンク・パープルの4色をラインアップ。希望小売価格は528円（税込）です。

また、「オーラツーミー マウススプレー」はクールミント、シトラスミントの2種類の香味を展開。容量は6mL、希望小売価格は275円（税込）となっています。

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限定アイテムが当たる豪華キャンペーン



2026年6月16日（火）～8月15日（土）まで実施される「白さの敵はステインだ SMILE × TOGETHER キャンペーン」では、対象商品の購入レシートで応募すると、PPULBATUデザインの歯みがきタイマーやハブラシスタンド、クリアポーチ＆折りたたみ携帯コップなどの限定グッズが抽選で当たります。

対象商品を500円（税込）以上購入し、キャンペーン公式LINEへレシートを送付することで応募可能。また、応募者全員にPPULBATUの動く壁紙（GIF動画）5種類の中から1種類がプレゼントされます。

さらに、X公式アカウントをフォロー＆対象投稿をリポストすると、オーラツーデザインのQUOカードPay3,000円分が抽選で合計20名に当たるチャンスも用意されています。

Ora²ファンもTXTファンも必見

Ora²とTOMORROW X TOGETHER公式キャラクターPPULBATUによる今回のコラボは、オーラルケアとエンターテインメントが融合した特別な企画です。

限定デザイン商品や豪華プレゼントキャンペーンなど、毎日のケアがもっと楽しくなる要素が満載。

数量限定アイテムも登場するため、気になる方はぜひ早めにチェックして、この機会だけのスペシャルなコラボを楽しんでくださいね♡