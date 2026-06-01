大阪・関西万博のルクセンブルクパビリオンで使用されたコンクリートブロック220個をリユースした巨大壁画が、大型リゾートパーク・ネスタリゾート神戸（兵庫県三木市）に設置された。





「Expo 2025 Legacy Wall "THE LOOP”（レガシーウォール『ザ・ループ』）」完成セレモニー 最後の仕上げはブルーのペインティング《2026年5月26日 兵庫県三木市・ネスタリゾート神戸》

「Expo 2025 Legacy Wall "THE LOOP”（レガシーウォール『ザ・ループ』）」全長約150メートルに及ぶ《2026年5月26日撮影》

5月26日、完成記念セレモニーが開かれ、サーキュラーエコノミー（循環型経済）のあり方を問うルクセンブルクが、大阪・関西万博を機に始めたプロジェクトが本格的に動き出した。

ルクセンブルクパビリオンは、“サーキュラー・バイ・デザイン（循環型経済の原則にのっとり、解体を念頭に設計されていること）”の考えから、建物本体や屋根、内装品、コンクリートブロックに至るまで約8割が別の形に生まれ変わる。

大阪・関西万博 ルクセンブルクパビリオン 巨大な白い膜屋根が特徴的だった〈2025年8月16日撮影 大阪市此花区・夢洲〉

大阪・関西万博 ルクセンブルクパビリオン 外壁パネルはコンクリート型枠として再利用される〈2025年7月17日撮影 大阪市此花区・夢洲〉

ネスタリゾート神戸のサンライズ・ロードエリアに移設されたコンクリートブロック220個は、パビリオンの基礎部分に埋め込まれていた、まさに“縁の下”の存在。



コンクリート“メガ”ブロック 1個約2.4トン ※画像提供・内藤ハウス

基礎部分施工 地中に埋め込まれるコンクリートブロック 万博会期中は“縁の下の力持ち”に ※画像提供・内藤ハウス

重さ計約540トン（1個あたり約2.4トン）。2つずつ積み重ね、高さ約1.6メートル、全長約150メートルにのぼる。一般来園者の誰もが観ることができ、“日の当たる”芸術作品へ生まれ変わった。

ネスタリゾート神戸がある兵庫県三木市は400年以上の歴史のある金物のまち 「金物鷲」は、鋸や包丁、小刀など3000以上の金物で作られた自在するオブジェを描いた

ルクセンブルクの国花“バラ”も描かれている

タイトルは「Expo 2025 Legacy Wall "THE LOOP”（レガシーウォール『ザ・ループ』）」。



壁面には、ミューラル（大規模壁画）アーティスト・KAC氏（ケエシ・兵庫県宝塚市在住）が、ルクセンブルクパビリオンのロゴやルクセンブルクの国花・バラなどをモチーフにした絵などを描いた。

連日、作品作りに余念がないミューラルアーティスト・KAC氏 ※画像提供・ネスタリゾート神戸

地下で沈黙していた巨大なコンクリートブロックに、鮮やかな色彩を宿らせたKAC氏は2024年、神港学園高校（神戸市中央区）校舎の阿部一二三選手のファイティングポーズ壁画、2022年には「くら寿司・新世界通天閣店」（大阪市浪速区）の壁画制作なども手掛けている。

新港学園の校舎にペインティングされた阿部一二三選手 高さは10メートルを越える〈2024年7月28日撮影 神戸市中央区〉

くら寿司 新世界通天閣店の大壁画 くら寿司店舗では初、寿司と浮世絵をモチーフに〈2026年5月30日撮影 大阪市浪速区〉

今年の5月はとりわけ日射しが強い。車に寝泊まりしながら、夜になっても描き続けた。夜は急激に気温が下がる。自然と共存するネスタリゾート神戸。「気温の上昇とともに、虫たちがどんどん成長して飛んでくるんですよ。とにかく大変でした」。気づけば2週間経ち、セレモニー当日の朝までに描き上げた。

セレモニーに駆け付けたミャクミャクとともに…

「ボクの腕、見てください！こんなに日焼けしちゃった…」ペインティングの2週間を終え、充実の表情で話すKAC氏〈2026年5月26日 兵庫県三木市・ネスタリゾート神戸〉

そして、「万博開催中は日の目を見ずに地下にあったコンクリートが、地上に出てくる。来場者の誰もが見たことがなかった塊（かたまり）を新たな価値観で表現することに共感した。オファーをいただき、『すごくカッコいい。めっちゃ、やりたいな』と意欲がわいた。はじめは7メートルだけの予定が、『描けるなら全部描きたい』と、150メートル全てを描くことに。 ルクセンブルクの文化・芸術、ネスタリゾート神戸のアトラクション、そして僕のテーマである“目玉”、目玉は喜怒哀楽を表現するから…そうしたものを一挙に集めて、右から左、左から右に歩きながら見ていただき、導線になれば、と思う。ミューラルの世界は、縦長の壁面がキャンバス。しかし今回は横長という、とても難易度の高い作品に力の限りチャレンジできた。ルクセンブルクパビリオンのテーマは『Doki Doki ときめくルクセンブルク』。今度は日の目を見なかったブロックたちが現れてドキドキしていただけることに感動しました」と満面の笑みで話した。

KAC氏「目は口ほどにモノを言いますから...」一番のお気に入りの“目”の前で

それだけではない。自然に囲まれた広大な敷地だけに、山の斜面との境界に置き、土砂崩れを防ぐ「土留め（どどめ）」としての役目を果たす。

セレモニーで、ネスタリゾート神戸の田中淳・代表取締役社長は、「環境と自然との共存を目指す、大自然の冒険テーマパーク・ネスタリゾート神戸が新たな形でパビリオンのスピリッツを継承する。ネスタリゾート神戸は今年(2026年).オープンから10周年。この記念すべき年に、形が残るコンクリートブロックが土留めにとどまらず、大阪・関西万博の1つのレガシーとなった。このパッションを未来へ継承したい」と抱負を語った。

ネスタリゾート神戸 田中淳・代表取締役社長

ダニエル・ザール ルクセンブルクパビリオン館長

また、ルクセンブルクパビリオンのダニエル・ザール館長は、「パビリオン建築資材の将来を議論して4年。サステナビリティを最重要の評価基準としたルクセンブルクとして、基礎が基礎でなく、外壁でありながら外壁ではなく、屋根でありながら屋根でないという構想に、『イエス』と答えるにはかなりの勇気が必要だった。1年前には人々の目に触れなかったブロックが、こうして壁画として生まれ変わり、擁壁としても再利用される。ネスタリゾート神戸は、卓越したビジョンをお持ちだった。フランスの作家・サン テグジュペリの代表作・星の王子さまに登場する一節に、『本当に大切なものは、目に見えない』とある。まさに私たちの取り組みそのものだった。次世代の人々の資源に対する見方を変えるきっかけとなれば」と期待を込めた。

ミャクミャクと触れ合うダニエル・ザール館長「それぞれの思い、役割は目に見えないからこそ価値がある」

ミャクミャクと記念撮影する(左から)船場・渡邉麗さん、KACさん、ダニエル館長、ルクセンブルク貿易投資事務所・松野さんら

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昨年（2025年）7月17日、大阪・関西万博は会期の折り返しを迎え、夢洲は多くの来場者でにぎわっていた。

この日、ルクセンブルクパビリオンに100人近いVIP、関係者が招待され、サーキュラーエコノミー・カンファレンスが開かれた。

ルクセンブルクパビリオンで開催されたサーキュラーエコノミー・カンファレンス〈2025年7月17日 大阪市此花区・夢洲〉

そこに、ネスタリゾート神戸の小野里尚樹・総支配人の姿があった。小野里氏はこの日、パネリストとしてカンファレンスに登壇。自らの経験と異なる“常識”を、わかりやすく伝えた。



長時間にわたるカンファレンスを終え、小野里氏はラジオ関西の取材に対し、「私が長く携わっているテーマパーク事業は、サーキュラーエコノミーとは真逆の考え方で動いていた」と振り返った。

ネスタリゾート神戸・小野里直樹総支配人「これまでの常識とは異なる考え方でサステナビリティを考えねば」〈2026年5月26日 兵庫県三木市・ネスタリゾート神戸〉

登壇する小野里尚樹氏（左から2人目）〈2025年7月17日 大阪市此花区・夢洲〉©GIE-Luxembourg-@Expo-2025-Chris-Schuff

登壇する渡邊麗氏（左から3人目）〈2025年7月17日 大阪市此花区・夢洲〉©GIE-Luxembourg-@Expo-2025-Chris-Schuff

日本では使用済みの基礎コンクリートブロックは、破砕処理を行い、再生骨材として活用する「ダウンサイクル」が一般的。ただ、この工程の加工費用は莫大で、破砕や運搬時に発生するCO2排出、粉塵の発生、リサイクル効率の限界など、多くの課題が指摘されている。



このように改善不能とされた問題の解決のために、ルクセンブルク当局やネスタリゾート神戸とともに奔走したのが、空間デザインプロデュース大手・船場（本社・東京都港区）だ。



「ダウンサイクルが主流のコンクリートブロック。従来ならば価値が下がるものをどうリユースするかという挑戦だった」と話すのは、ルクセンブルクパビリオンの再利用計画支援を担当した船場のSocial Design Port ビジネスプロデューサー・渡邉麗（うらら）氏。

渡邉氏は、「我々の取り組みは、未来にやさしい空間を創り出す“空間創造事業”。しかし、その実現にはゴミを大量に排出していた側面があった。これからはエシカル（倫理的）な取り組みで、社会問題の解決を図らなければならない」と訴える。

そして、「エシカルは思いやり。地域社会や自然環境を鑑みると、廃棄方法まで考えることが重要。そのためには従来難しいと言われたルールを超えなければ」と前を向く。

ラジオ関西の単独インタビューに答えるルクセンブルクパビリオンを設計者・アルノー・デマイヤー氏〈2024年1月25日 大阪市住之江区〉

カンファレンスでサジェスチヨンするルクセンブルクパビリオンを設計者・アルノー・デマイヤー氏〈2025年7月17日 大阪市此花区・夢洲〉

パビリオンを設計したアルノー・デマイヤー氏は、万博開幕前の2024年2月、ラジオ関西の単独インタビューに応じ、「循環経済をコンセプトに、材料はリユース（再利用）できるものを使用。日本で調達できる、環境に優しく、軽量な資材は何かを模索した」と自信を見せていた。ルクセンブルク貿易投資事務所 エグゼクティブ・ディレクターの松野百合子氏は万博閉幕後の今、「彼（デマイヤー氏）が、建築家として強く訴え続けたサーキュラーエコノミーへの思いが、次々に実っている」と高く評価する。

サーキュラー・バイ・デザインを採用したルクセンブルクパビリオンは、大阪・関西万博でBIE（博覧会国際事務局）から「サステナビリティ賞」を受賞した。

ルクセンブルクパビリオンは、来館者を雨や熱から守るため、独自で開発した膜屋根を使う構造とした。仮に木材を使うと重さが20〜30倍にもなるという。 1千平方メートルもあったパビリオンの膜屋根は、東京・表参道のMondo Design（モンドデザイン）がバッグや小物に加工。外壁パネルは京都・ 京田辺市の神工建設がコンクリート型枠として再利用。鉄骨構造は2028年に大阪・交野市でコミュニティスペースへの転用が予定されている。そして、基礎コンクリートメガブロック220個はネスタリゾート神戸でこのたび再生され、すべての部材が旅立ち、日本国内で新たな“生”を歩む。

