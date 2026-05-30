ブルズのビリー・ドノバンHCの後任候補にBYUのケビン・ヤングも浮上

5月30日（現地時間29日）。新たなヘッドコーチ（HC）との契約を模索しているシカゴ・ブルズが、BYU（ブリガムヤング大学）のケビン・ヤングHCにも関心を示していて、現時点では初期段階ながら両者が話し合いもしていると『ESPN』が報じた。

今シーズンのブルズは、31勝51敗でイースタン・カンファレンス12位へ低迷し、4シーズン連続でプレーオフ出場を逃がした。バスケットボール運営部社長兼CEOのマイケル・ラインズドルフは、シーズン終盤にバスケットボール運営担当副社長のアルトゥラス・カルニショバス、マーク・エバーズリーGM（ゼネラルマネージャー）を解任。

そして4月下旬には、6シーズン指揮を執ってきたビリー・ドノバンHCが辞任。2022年にプレーオフへ導いたものの、今シーズンは直近6シーズンでワーストの戦績だった。

ヤングはBYUの指揮官へ就任して2シーズン目を終えた44歳。2016－17から2023－24までの8シーズンは、フィラデルフィア・セブンティシクサーズとフェニックス・サンズでアシスタントコーチ（AC）を務めていて、最後の3シーズンはサンズでアソシエイトHCを任されていた。

なお、ブルズはドノバンHCの後任候補として、今シーズン序盤からポートランド・トレイルブレイザーズで暫定HCを務めたティアゴ・スプリッター、ミネソタ・ティンバーウルブズのマイカー・ノリAC、クリーブランド・キャバリアーズのジョニー・ブライアント（アソシエイトHC）、ゴールデンステイト・ウォリアーズのジェリー・スタックハウスAC、シャーロット・ホーネッツのラマー・スキーターACにも関心を示していると、同メディアが報じている。