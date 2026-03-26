【しまむら】上下4,000円以下で完成！ 新作アイテムで作る「40・50代向けコーデ」

おしゃれを楽しみたいけれど、上下揃えると意外と出費がかさむ……。そんなときに頼りになるのが【しまむら】の【SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）】です。ナチュラルで上品なデザインで、40・50代が取り入れやすいラインナップが揃います。今回は、新作アイテムを使った上下4,000円以下で完成するコーデをピックアップ。手に取りやすい価格ながら、シルエットや配色でサマ見えするテクニックに注目を。

ひんやり素材で上品見えコーデ

【しまむら】「プルオーバー」\1,089（税込）、「ワイドパンツ」\2,189（税込）

首元のシャーリングが目を引く白トップスは、シンプルながら顔まわりに華やかさを添えてくれます。接触冷感機能付きで、暑い季節も快適に涼しく着られそう。さりげない刺繍柄のイージーパンツを合わせれば、上下4,000円以下とは思えない上品な雰囲気に。

ディテールと色合わせで洗練度アップ

【しまむら】「プルオーバー」\1,089（税込）、「デニムコクーンパンツ」\2,420（税込）

グレーの冷感トップスは、胸元の控えめなロゴと袖のフリルがポイント。身幅と袖まわりにゆとりがあるシルエットで、体型カバーしながらおしゃれ見えを狙いたい大人世代にぴったりです。ブルーデニムのコクーンパンツで色味をつなげたら、カジュアルなのに洗練されたコーディネートの完成です。

鮮やかトップス × 花柄で着映え

【しまむら】「ブラウス」\2,189（税込）、「ストレートパンツ」\1,639（税込）

鮮やかなオレンジのブラウスは、1枚でぱっと目を引く主役級のアイテム。立体感のある袖のデザインが特徴で、二の腕のカバー役も担ってくれそうです。合わせた花柄のイージーパンツはモノトーンで、華やかさと落ち着きのバランスが絶妙。パッと着映えて楽ちんさも魅力の着こなしです。

ノースリーブのロゴTでつくるIラインコーデ

【しまむら】「接触冷感（アイスT）」\1,089（税込）、「パンツ」\1,639（税込）

上品なイラストとフォントを使ったプリントが大人っぽい黒Tは、ノースリーブながら二の腕をさりげなくカバーするデザイン。接触冷感生地を使用しており、暑い日に頼れそうです。トップスの裾を出してグレーのワイドパンツを縦長につなげることで、ゆったりシルエットでもすっきり見えするIラインコーデに。

※すべての商品情報・画像はSEASON REASON by Lin.&Red出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：なかしま たま

学生時代からセレクトショップなどで、接客販売を経験したのち、コピーライター業へ。それらの経験を融合して現在は、ファッションライティングを行う。トレンドや市場データを分析しながら、分かりやすくファッション情報をまとめる執筆を得意とする。