EURO2020、2024では準優勝を果たすなど、イングランド代表は確実にメジャータイトルに近づいている。迫る2026W杯でも優勝候補の一角であり、狙うは1966年大会以来となる優勝のみ。



それを狙うだけのタレントは揃っているはずで、エースのハリー・ケインも今のイングランドを史上最高クラスと表現している。



「僕たちのチームはこれまでで最高のチームだと思う。先発メンバーやベンチから出てくる選手たちを見れば、優勝候補の一角だろう。監督の下、ここまでの合宿を通してチームとして成長してきた。基準を確立したと思うし、来月のW杯へこの勢いを維持していきたいね。W杯で勝つのは特別なことなんだ。大会の優勝が僕たちだけでなく、サポーターや国全体にとってどれほど大きな意味を持つのか理解している。それが僕たちの原動力であり、サポーターのためにもトロフィーを持ち帰りたいと思っている」（『ESPN』より）。





イン グラン ドは常に世界の強豪の立ち位置にあったが、W杯を制したのは自国開催の1966年大会のみで、 EU ROは制していない。これまでも何度かチャンスはあったが、タレント力はあっても歯車の噛み合わないところがあった。今大会は大きなチャンスであり、特に ケイン にとっては年齢的にラストチャンスになるかもしれない。イン グラン ドとしてもワールドクラスのセンターフォワードである ケイン を擁しているうちにW杯のタイトルを獲りたいはずだ。