「頭だけ出してたらそりゃ弟もびっくりするわww」



【動画】え、生首！？ 犬さんが二度見して逃げた瞬間

そんなコメントが添えられた20秒ほどの動画が、1.2万件超の“いいね”を集める反響を呼んでいます。投稿したのは、Xユーザーのレナままさん（@RenaSyun）。シベリアン・ハスキーの「零（レイ）」くん（4歳・男の子）、「陸（リク）」くん（3歳・男の子）、そしてウェルシュ・コーギーの「楼亜（ロア）」くん（1歳・男の子）とにぎやかな日々を過ごしています。



話題の動画には、転がっているボールに近づく楼亜くんの姿が映っています。



とことこ歩いてボールに鼻を近づけたその瞬間、ハッとしたように顔を上げる楼亜くん。その視線の先には――わずかな隙間から、ひょっこりと顔を覗かせる陸くんの姿がありました。



一度は陸くんを認識したように見えた楼亜くんですが、何事もなかったかのように再びボール遊びを再開。陸くんはその様子をじっと見つめています。



ゴロンとボールが動くと、陸くんはわずかに動き、目でそれを追います。その気配に気づいた楼亜くんは再び顔を上げ、今度はじーっと陸くんをガン見。



次の瞬間、「え…！？」と、楼亜くんはついに“異変”に気づいた様子。ゆっくりと陸くんに近づき、顔をクンクンと確認すると――。



くるっと背を向けて、「うわああ！」と焦ったように飼い主さんのもとへ走り寄ってきました。



この一部始終が公開されると、「二度見してる」「一瞬フリーズしてるやんw」「リアクションが最高にツボ」など爆笑する声が続出。当時の状況について、お話を伺いました。



「お気に入りの涼みポイント」 驚く弟をよそに兄は余裕の表情

――撮影時の状況を教えてください。



「この動画は、楼亜をお迎えして間もないころに撮影したものです。陸はバイクガレージ脇の側溝から顔を覗かせているのですが、ここは先住犬の零もお気に入りの場所なんです。下がコンクリートでひんやりして気持ちいいのか、よく陸と一緒にこうして涼んでいます。天気がいい日は、だいたいここにいますね。このときも陸が涼んでいたところへ、ボールが気になった楼亜が取りに行きました。すると、頭だけ出している陸の姿に気づいた楼亜が二度見して、驚いて逃げてきた…という状況です（笑）」



――この光景を見た感想は？



「『またやってるよ』と思いました（笑）。陸があまりに気持ちよさそうだったので、思わずカメラを回しました」



――この後、2匹はどうなりましたか。



「陸はしばらくこの状態のまま、こちらをじっと見ていました。楼亜も、気になって何度もそばへ様子を見に行っていましたね（笑）」



――普段は、それぞれどんな性格ですか。



「シベリアン・ハスキーとウェルシュ・コーギー、犬種は違いますがみんな仲良しです。零は頼れるお兄ちゃん、陸は弟とよく遊んでくれるお兄ちゃんで、楼亜のことは可愛い弟のように可愛がっています。陸と楼亜がじゃれ合っているのを、零が一歩引いたところで見守っているのが日常です。たまに陸がやりすぎて楼亜が鳴くと、零がすぐに駆けつけて楼亜を守るように陸を叱るんです。楼亜がまだ小さいことをちゃんと理解しているんだなと、本当に頼もしく感じます」



リプライには、まるでアニメのワンシーンのようなやり取りに思わず笑ってしまう声や、リアクションの愛らしさに悶絶する声が寄せられています。



「二度見してる」

「めっちゃかわいい」

「一瞬フリーズしてるやんw」

「リアクションが最高にツボすぎ」

「生首が横たわってて確かに怖いw」

「2回見てからトコトコ近づくの良すぎる」



（まいどなニュース特約・梨木 香奈）