ＨＥＮＮＧＥ<4475.T>はクラウドセキュリティーサービス「ＨＥＮＮＧＥ Ｏｎｅ」を展開。足もとでは新規・既存顧客を問わず、最上位プランを選択する傾向がみられている。



５月７日に発表した２６年９月期第２四半期累計（２５年１０月～２６年３月）の連結決算は、営業利益が前年同期比１３．３％増の１２億６８００万円で着地。３月末時点の契約企業数は３７３１社（前年同期は３１８２社）、契約ユーザー数は２９６万４０００人（同２６５万人）と順調に増加し、ＡＲＲ（Ａｎｎｕａｌ Ｒｅｃｕｒｒｉｎｇ Ｒｅｖｅｎｕｅ：対象月の月末時点における契約ユーザーから獲得する翌期以降も経常的に売上高に積み上げられる可能性の高いサブスクリプションサービスで獲得する年間契約金額）は１１９億４００万円（同１０３億７８００万円）に伸びたことが寄与した。通期の営業利益予想は従来通り前期比１４．７％増の２０億５７００万円で据え置いているが、上半期時点での進捗率は６１％超に達している。



株価は４月２７日に直近安値９４４円をつけたあとは戻り歩調。日足チャートでは２５日移動平均線と７５日移動平均線とのゴールデンクロスが実現しており、上値を試す展開が期待できそうだ。（参）



出所：MINKABU PRESS