プラスは、家庭用はさみのNo.1（インテージSRI＋ 日本はさみ市場2021年1月〜2025年11月ブランド別金額シェア）ブランド「フィットカットカーブ」シリーズから、切れ味をさらに高め、新たに水洗いも可能にした万能はさみ「フィットカットカーブ 万能チタン」を5月29日に発売する。

常に最適な刃の開き角度を保つ“ベルヌーイカーブ刃”（刃のカーブを設計する際に参考にした、対数螺旋の祖ともいわれる数学者ベルヌーイの名前から命名）によって、“根元から刃先まで軽い切れ味”を実現した「フィットカットカーブ」シリーズは、2012年の発売以来シリーズ累計5000万本以上の売上を達成（2025年6月現在）。国内外から高い評価を得て、多くの人に愛用されているという。

今回、新製品の開発にあたり、紙も金属も切れる2016年発売の「フィットカットカーブ 万能タイプ」について調査したところ、繊維の付着しやすいカーペットや、樹液や土がつく植物など、刃が汚れやすい物にもはさみを使用していることが分かった。





そこで同製品は、テコ比の向上や太い刃幅の採用によって切れ味を一段と高めるとともに、刃の全面にチタンコーティングを施して、丸洗いできる仕様とした。段ボール、プラスチック、針金、金属板、CD−Rなど硬い物も“より”切りやすく、さらに水洗いできるため、汚れを気にせず使える。ゴミのリサイクルから趣味のDIY、枝や茎など草木の手入れまで多様な用途に使用でき、家庭だけでなく、オフィスや店舗などさまざまな人が利用する環境にも幅広く対応する。本体カラーはブラックとなる。

［小売価格］2530円（税込）

［発売日］5月29日（金）

プラス＝https://www.plus.co.jp