マックのセットが「安くて785円」。イラン戦争と物価不安で“せこく”なったアメリカの今
◆新型コロナ後のインフレを背景に登場した「5ドルミール」
「シュリンクフレーション」という言葉がある。「縮小する」という意味の「Shrink」とインフレの「Inflation」を合体させた造語だ。価格を維持したまま内容量を減らして販売することを意味し、創意工夫を得意とする日本企業の「お家芸」のような手法だ。日本では、スーパーでもコンビニでも居酒屋でも、「ばかにしてるのか」と言いたくなるほど食べ物が小ぶりになったが、気前の良さが魅力であるアメリカでも「シュリンクフレーション」が蔓延している。ニューヨークでは「アメリカン・サイズ」と日本人が言う大盛りでの提供は影をひそめ、ファストフード店ではジュースを自ら注ぐ機械の姿を見なくなった。アメリカは「せこい」国に変わってしまい、そのせこさはイランとの戦争で物価不安が強まった後、一段と目立つようになった。
ニューヨークの外食で、椅子に座って食べられる最も安い食事はファストフードの「5ドルミール」だ。バーガーとチキンナゲット、フライドポテト、飲み物がついて5ドル。日本でいうセットメニューだが、アメリカでは「セット」という言い方はほとんどしない。
大型連休中の政府・日銀による円買い介入後のレート（1ドル＝157円）で5ドルを日本円に換算すると785円。日本人には「それなりに高い」という印象だろうが、アメリカではこれが、座って食べられる最低のゾーンだ。
その「5ドルミール」は、新型コロナ後のインフレで食材などが高騰し、外食産業が一斉にメニュー価格を値上げしたことにより登場した。
アメリカの中流世帯が主な顧客である「カジュアル・ダイニング」（日本のファミリーレストラン）は、インフレですぐにメニュー価格を値上げしたが、価格に敏感な中流層の足が一気に途絶えた。大手チェーンが次々と経営破綻する中、客離れを食い止めようと、ファミレス各社は、バーガー系のメニューの内容量を減らし、価格を抑えて提供した。同じく値上げしたファストフードの価格との差がなくなるほどになってようやく客足が戻った。
次にファストフードが客離れに陥った。安価が売り物のファストフードの存在意義が問われる事態となり、各社は小ぶりのバーガーを主体とした安価なセットメニューを打ち出して消費者にアピールした。これが「5ドルミール」である。
インフレ以前の感覚で、ファストフードで商品を注文するとファミレスで食べるよりもより高くなってしまうことが多い。「5ドルミール」ならファミレスよりもぐんと安く食べられる。要するに、ファストフードの面目躍如たる商品なのだ。
しかし、切り詰めて、切り詰めて、さらに切り詰めた「5ドルミール」は儲けが薄い。客寄せのためにテレビコマーシャルで宣伝しても、店頭の電子注文板には目立つところに「5ドルミール」を掲載していない。関連項目をたどって、ようやく「5ドルミール」のボタンを見つけることができる。初めて注文する顧客は必ずと言っていいほど、周囲の助言が必要となる。
◆しれっと上乗せされた飲み物代……ケチャップも個数制限が
マクドナルド、ウェンディーズ、バーガーキングの大手3社は同じ内容の「5ドルミール」を投入したが、バーガーキングはいち早く離脱した。同じ内容のものを7ドル（1099円）に値上げし、ナゲットかポテト、飲み物のいずれか1つを減らせば5ドルとした。現在は、最も人気のある「ワッパー」と呼ばれるハンバーガーを週1回、3ドル99セント（627円）で販売するキャンペーンに力を入れている。
ウェンディーズも、比較的、早い時期から店舗によって「5ドルミール」を6ドル（942円）に値上げした。最大手のマクドナルドは、バーガーがハンバーガーの場合、6ドルに値上げしたが、チキンバーガーなら、マンハッタンの一等地の店以外では依然として5ドルで購入できた。ファストフード最大手の意地で「5ドルミール」を守ってきたのだが、イラン戦争後、マクドナルドにも変化が見られるようになった。
「シュリンクフレーション」という言葉がある。「縮小する」という意味の「Shrink」とインフレの「Inflation」を合体させた造語だ。価格を維持したまま内容量を減らして販売することを意味し、創意工夫を得意とする日本企業の「お家芸」のような手法だ。日本では、スーパーでもコンビニでも居酒屋でも、「ばかにしてるのか」と言いたくなるほど食べ物が小ぶりになったが、気前の良さが魅力であるアメリカでも「シュリンクフレーション」が蔓延している。ニューヨークでは「アメリカン・サイズ」と日本人が言う大盛りでの提供は影をひそめ、ファストフード店ではジュースを自ら注ぐ機械の姿を見なくなった。アメリカは「せこい」国に変わってしまい、そのせこさはイランとの戦争で物価不安が強まった後、一段と目立つようになった。
大型連休中の政府・日銀による円買い介入後のレート（1ドル＝157円）で5ドルを日本円に換算すると785円。日本人には「それなりに高い」という印象だろうが、アメリカではこれが、座って食べられる最低のゾーンだ。
その「5ドルミール」は、新型コロナ後のインフレで食材などが高騰し、外食産業が一斉にメニュー価格を値上げしたことにより登場した。
アメリカの中流世帯が主な顧客である「カジュアル・ダイニング」（日本のファミリーレストラン）は、インフレですぐにメニュー価格を値上げしたが、価格に敏感な中流層の足が一気に途絶えた。大手チェーンが次々と経営破綻する中、客離れを食い止めようと、ファミレス各社は、バーガー系のメニューの内容量を減らし、価格を抑えて提供した。同じく値上げしたファストフードの価格との差がなくなるほどになってようやく客足が戻った。
次にファストフードが客離れに陥った。安価が売り物のファストフードの存在意義が問われる事態となり、各社は小ぶりのバーガーを主体とした安価なセットメニューを打ち出して消費者にアピールした。これが「5ドルミール」である。
インフレ以前の感覚で、ファストフードで商品を注文するとファミレスで食べるよりもより高くなってしまうことが多い。「5ドルミール」ならファミレスよりもぐんと安く食べられる。要するに、ファストフードの面目躍如たる商品なのだ。
しかし、切り詰めて、切り詰めて、さらに切り詰めた「5ドルミール」は儲けが薄い。客寄せのためにテレビコマーシャルで宣伝しても、店頭の電子注文板には目立つところに「5ドルミール」を掲載していない。関連項目をたどって、ようやく「5ドルミール」のボタンを見つけることができる。初めて注文する顧客は必ずと言っていいほど、周囲の助言が必要となる。
◆しれっと上乗せされた飲み物代……ケチャップも個数制限が
マクドナルド、ウェンディーズ、バーガーキングの大手3社は同じ内容の「5ドルミール」を投入したが、バーガーキングはいち早く離脱した。同じ内容のものを7ドル（1099円）に値上げし、ナゲットかポテト、飲み物のいずれか1つを減らせば5ドルとした。現在は、最も人気のある「ワッパー」と呼ばれるハンバーガーを週1回、3ドル99セント（627円）で販売するキャンペーンに力を入れている。
ウェンディーズも、比較的、早い時期から店舗によって「5ドルミール」を6ドル（942円）に値上げした。最大手のマクドナルドは、バーガーがハンバーガーの場合、6ドルに値上げしたが、チキンバーガーなら、マンハッタンの一等地の店以外では依然として5ドルで購入できた。ファストフード最大手の意地で「5ドルミール」を守ってきたのだが、イラン戦争後、マクドナルドにも変化が見られるようになった。