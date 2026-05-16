期待をかければ人は伸びる！部下の伸び悩みを解消する人材教育テクニック「ピグマリオン効果」とは？【ヤバい心理学】

期待をかければ人は伸びる！部下の伸び悩みを解消する人材教育テクニック「ピグマリオン効果」とは

期待をかければ人は伸びる

あなたの近くに、いつも失敗ばかりしていたり、やる気の感じられない部下、後輩はいませんか？ 彼らはなぜ成長しないのでしょうか。それは、まわりの人からネガティブな言葉をかけられているからかもしません。

これは「ゴーレム効果」と呼ばれるもので、人は周囲からネガティブな言葉をかけられ続けるとその通りになってしまうのです。そのため問題のある人に対しても、何かを強制したり、嫌味を言ったりするのはまったく効果がありません。

反対にそのような人に対しては、とにかく期待し、それを言葉で伝えてみましょう。見返りや報酬を求めないという無条件の期待は相手にも必ず伝わり、それに応えようとするはずです。これは、「ピグマリオン効果」と言われるもので、心理実験によって証明されています。

もし直してほしいところがあるならその人のダメなところを指摘するのではなく、一般論として伝えることが重要です。時間にルーズな人であれば、「やっぱり、時間を守る人は信頼されるよね」という具合です。すぐには効果が現れなくても決してあきらめることなく根気よく続けましょう。必ず期待は伝わり、相手も成長していくはずです。

出典：『眠れなくなるほど面白い 図解 ヤバい心理学』