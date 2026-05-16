俳優の桃井かおり（75）が、残り物や自宅の庭で育てた食材を使った、2人分の食事を披露した。

【映像】桃井かおりの夫婦ショット&手料理ならぶ食卓（複数カット）

2015年、64歳のときにアメリカで音楽関係の会社を経営する日本人男性と結婚した桃井。Instagramでは、顔を寄せ合うほほえましい写真や、夫の誕生日を祝い、2人でホテルに泊まった様子、車で外出した際の2ショットなど、仲むつまじい夫婦の姿を見せている。

また、「何でも作ります！と、旦那に言ったら野菜寿司!!」と、夫のリクエストで作ったお寿司や、「ステーキ！旦那が焼けば そこいらのステーキじゃかなわない」と、絶賛した夫の手料理など、日々の食事も披露している。

野菜たっぷりの手料理を披露

2026年5月13日の投稿では「ハマグリの塩焼きそば！野菜のお残り総参加。お庭のパクチーも飛び入り。お約束のお野菜食べ切り」とつづり、味噌汁が添えられた野菜たっぷりの手料理を披露した。

この投稿にファンからは、「焼きそばがステキなごちそうに！愛だなぁ〜」「野菜食べ切り大成功〜！」「最高に美味しそう！」など、様々なコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）