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「梅子の年金トーク!」が「【年金いくら？】妻は3号だけど主婦年金いらない…会社員56歳の年金インタビュー」を公開した。住宅関係の機器メーカーで働く56歳の男性が、貯金5000万円への道のりや、専業主婦の妻を持ちながらも「3号なくして1号か2号でいいんじゃないかな」と語る年金制度への率直な本音を明かした。



話題は、男性のライフプランと資産形成からスタート。62歳で早期退職を予定しており、失業保険を受給したのち、63歳から年金の繰り上げ受給を考えているという。



インタビュアーが貯金の方法について尋ねると、男性は「毎年100万ずつ貯めたら60歳までに2200万貯まるかな」と計画的に資産を形成してきたことを告白。専業主婦の妻がいるものの「全部お金は自分が管理してます」と語り、自身で投資信託などを活用して資産を増やした経緯を明かした。



話題が過去の病歴に及ぶと、「意識不明で三途の川を見ました」と、27歳の時にB型肝炎や胆嚢ポリープなどで危機的な状況に陥った壮絶な体験を回顧。「時代劇とかで木の船があるじゃないですか。あんなのに船頭さんが乗ってて」と淡々と振り返りつつ、現在は糖尿病の治療を続けていることを明かした。



度重なる病気を経験したことで、「あまり長生きしないだろうな」という見通しを持ちつつも、元気なうちに47都道府県を旅行したいという明確な目標を掲げ、堅実な資産管理を行っている男性の生き方が浮かび上がる。



さらに年金制度について、専業主婦の妻がいながらも「個人的にはもう3号なくして、1号か2号でいいんじゃないかな」と自身の考えを提示。「一人一年金貰うんだから」と、国民年金か厚生年金を自身で支払うべきだという持論を展開した。



病気と向き合いながらも、数字に基づく緻密な計算で老後の生活設計を立てる男性。限られた時間の中で人生を楽しむための現実的な計画と、制度に対する客観的な意見は、老後資金や生き方を考える上で興味深い対談となっている。