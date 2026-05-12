タレントのマツコ・デラックスが5月11日放送の『月曜から夜ふかし』（日本テレビ系）に約2カ月ぶりの復帰を果たし、注目を集めている。

「マツコさんは首の手術のため各レギュラー番組を欠席していましたが、本格復帰。4月13日放送の『5時に夢中!』（TOKYO MX）、5月8日放送の『マツコ＆有吉 かりそめ天国』（テレビ朝日系）に続く形となりました。もうひとつのレギュラー番組である『週刊さんまとマツコ』（TBS系）でも、共演する明石家さんまさんが4月18日放送のラジオ番組『ヤングタウン土曜日』（MBSラジオ）で、マツコさんが収録に参加したと明かしています」（スポーツ紙記者）

マツコは『夜ふかし』を3月16日の放送回から8週連続で欠席していた。

「マツコさんはスタジオの観客に拍手で迎えられるも『働きたくない』と正直な気持ちを吐露していました。これにはMCのSUPER EIGHTの村上信五さんも『今までみたいにガチガチにやろうとしたら疲れるからな』とねぎらいの言葉をかけていました。いつもの“マツコ節”が全開といった様子でしたね」（前出・同）

X上ではマツコの容姿の変化を指摘する声も多く聞かれる。

《月曜から夜ふかし久々にマツコ出たと思ったらめっちゃ痩せたな》

《マツコさん、ご復帰おめでとうございます。でもやっぱり痩せた…よね？髪型、下ろしてるの珍しい…あと、まだ元気ない…》

このほか《マツコの女優ライト、弱くなった？》といった声も聞かれる。

こうした声が並ぶ理由を放送作家が指摘する。

「最初の復帰番組は長らくレギュラー出演を続けている『5時に夢中!』でしたが、この番組はTOKYO MXのほか、一部の地方局でネットされている実質的なローカル番組です。『かりそめ天国』は全国ネットですが深夜番組の扱い。『月曜から夜ふかし』はプライムタイムに放送される知名度のある全国ネット番組であり、そこでマツコさんの復帰が“お披露目”されたため、ひときわ注目が集まっているのでしょう」

「働きたくない」と漏らしていたマツコだが、番組に対するモチベーションはどうだろうか。

「マツコさんが“仕事をやめたい”と話すのは今回が初めてではありません。2024年3月18日の放送では『もう本当に……テレビやめたいのよ』とも話しています。しかし、いずれのレギュラー番組も改編を乗り越え存続しています。マツコさんの出演は今後も続きそうです」（同前）

多少は体も“身軽”になっただけに、マツコには今後も活躍してほしいところだ。