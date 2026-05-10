『忍たま乱太郎』一年は組の教科担当教師「土井半助」がてのひらサイズで登場
メガハウスは、『忍たま乱太郎』より「G.E.M.シリーズ 忍たま乱太郎 てのひら土井先生」(8,580円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にて現在予約を受け付けており、2026年10月発送予定。
2026年10月発送予定「G.E.M.シリーズ 忍たま乱太郎 てのひら土井先生」(8,580円)
『忍たま乱太郎』より、一年は組の教科担当教師“土井半助”が登場。
非常に高い実力を持つ土井先生の使用武器である出席簿を片手に、焦らない大人の落ち着きを醸し出した、身構えていない強さを感じさせる表情で立体化されている。
作中の私服姿でほほえむ土井先生の魅力を、ぜひ手元で楽しんでみたい。
(C)尼子騒兵衛／NHK・NEP
2026年10月発送予定「G.E.M.シリーズ 忍たま乱太郎 てのひら土井先生」(8,580円)
『忍たま乱太郎』より、一年は組の教科担当教師“土井半助”が登場。
非常に高い実力を持つ土井先生の使用武器である出席簿を片手に、焦らない大人の落ち着きを醸し出した、身構えていない強さを感じさせる表情で立体化されている。
作中の私服姿でほほえむ土井先生の魅力を、ぜひ手元で楽しんでみたい。
(C)尼子騒兵衛／NHK・NEP