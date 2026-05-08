メイプル超合金がミンティアの巨大ゲームに挑戦！日々の小さなストレス「マイクロストレス」に焦点
アサヒグループ食品株式会社は、発売30周年を迎えるシュガーレスタブレット「ミンティア」において、現代人が抱える日常の小さなストレス「マイクロストレス」の解消をテーマとした体験型イベント「ミンティア リフレッシュビート」を、2026年4月30日（木）から5月3日（日）までの4日間、東京ミッドタウン（六本木）にて開催した。
開催初日に行われたPR発表会では、同社マーケティング本部の真鍋礼子ブランドマネージャーが登壇。コロナ禍からの劇的なV字回復を果たしたブランドの現状と、現代社会の課題に寄り添う新たな戦略について語った。
さらに、お笑いコンビ・メイプル超合金のカズレーザー、安藤なつさんがゲストに迎えられ、「マイクロストレス」に関するエピソードや、巨大画面を使用したゲームの実演が行われた。
■現代人を悩ませる「マイクロストレス」に注目
イベントが始まり、真鍋氏はまず、ミンティアブランドの好調な業績について言及。コロナ禍による外出自粛の影響で一時的な打撃を受けたものの、「2025年には161億円と、コロナ前を上回る過去最高の売上を記録しました」と報告。30周年という節目を迎える2026年は、目標金額を179億円に設定し、さらなる市場拡大を目指す。
真鍋氏は、今後の戦略におけるキーワードとして「マイクロストレス」を挙げた。現代社会において、時間の不足やパスワードの失念といった「日常のちょっとしたイライラ」が多様化・増殖していることに着目。
「一粒でお口の中をすぐに軽やかにするミンティアは、こうした小さなストレスをその都度取り除く『手軽なリフレッシュニーズ』に合致している」とし、生活の中での出番を増やしていきたいと強調した。
今回のイベント「ミンティア リフレッシュビート」は、このマイクロストレスの解消を擬似体験できる内容となっている。会場に設置された巨大スクリーンでは、ストレスの原因をキャラクター化した「マイクロストレスター」を、ビートに合わせてミンティアのボタンを押すことでリフレッシュさせていく爽快リズムゲームが楽しめる。
■メイプル超合金の二人が「マイクロストレス」の悩みを吐露
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イベントには、ゲストとしてお笑いコンビのメイプル超合金が登場。会場の雰囲気について、カズレーザーさんは「爽やかで気持ちがいいですね」と話し、安藤なつさんは「緑が多い」と第一印象を語った。
ミンティアの30年の歴史を振り返り、初期の縦型パッケージが映し出されると、カズレーザーさんは「あー！縦だ！かっこいい、Tシャツにしてプリントしちゃってほしい」と興奮。
普段の愛用シーンについて、カズレーザーさんは「冠婚葬祭いつ食べてもいい。ミンティアがあるかないかで現場の空気が変わるし、ないと致命傷になりかねない。『ミンティア食ってねえなこいつ』ってなっちゃうんで（笑）」と力説。安藤さんも「リフレッシュしたい時に食べます。M-1の予選とかでも、みんなカタカタカタッて食べていますね」と明かした。
また、日常の「マイクロストレス」について、カズレーザーさんは「何を検索しようとしたか思い出せない。スマホを開いた瞬間に別の広告に気を取られてリンクを踏んじゃうと、結局なんでスマホ開いたか分からなくなる。謎が謎のままになるのが嫌だ」と切実な悩みを吐露。
一方、安藤さんは「湿度が高くなると髪の毛がチリチリになる。アホ毛がどうにもできない」と語り、「入口でピッてやったら一瞬で全身を乾燥させる部屋が欲しい。開発してくれよ！」と熱望。カズレーザーさんも「市区町村と相談してやりたいですね」と応じ、会場は大きな笑いに包まれた。
■巨大リズムゲーム「ミンティア リフレッシュビート」に本気で挑戦！
PR発表会の目玉として、ゲストのメイプル超合金が巨大リズムゲーム「ミンティア リフレッシュビート」のデモンストレーションに挑戦した。
ゲームは、画面の指示に従って巨大なボタンを叩き、日常のイライラを象徴するキャラクター「マイクロストレッサー」をリフレッシュ（撃退）していくというものです。ノーマルとハードの二つのモードがあるが、今回メイプル超合金はハードに挑んだ。
プレイが始まると、会場には「ミンティア！」の掛け声とともにノリの良いビートが響き渡った。二人は息の合ったコンビネーションで、飛んでくる「ジカンスカスカ」や「クツシタナイナイ」などのキャラクターに合わせ、巨大ボタンを次々とヒット。
途中で「ジカンセカセカ」などのリアルな着ぐるみキャラクターが乱入し、プレイを妨害するハプニングもありましたが、二人で協力して全身でボタンを叩き、最後まで戦い抜いた。
結果は8,740ポイントで暫定21位。「本気で向き合いすぎて息が切れた。悔しい！」とカズレーザーが勝負師の一面を見せれば、安藤も「腕がパンパン。オールした時くらいの疲れです」と、その運動量の激しさを語り、会場を沸かせた。
最後には、スマートフォンやPCでも手軽に楽しめるAR版の紹介もあり、カズレーザーは「ストレスがキャラ化されたことで親しみが持てた。明日からイライラを感じたら、ゲームとミンティアでリフレッシュしてほしい」とコメントし、イベントを爽快に締めくくった。
テクニカルライター 後藤 響平
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■現代人を悩ませる「マイクロストレス」に注目
イベントが始まり、真鍋氏はまず、ミンティアブランドの好調な業績について言及。コロナ禍による外出自粛の影響で一時的な打撃を受けたものの、「2025年には161億円と、コロナ前を上回る過去最高の売上を記録しました」と報告。30周年という節目を迎える2026年は、目標金額を179億円に設定し、さらなる市場拡大を目指す。
真鍋氏は、今後の戦略におけるキーワードとして「マイクロストレス」を挙げた。現代社会において、時間の不足やパスワードの失念といった「日常のちょっとしたイライラ」が多様化・増殖していることに着目。
「一粒でお口の中をすぐに軽やかにするミンティアは、こうした小さなストレスをその都度取り除く『手軽なリフレッシュニーズ』に合致している」とし、生活の中での出番を増やしていきたいと強調した。
今回のイベント「ミンティア リフレッシュビート」は、このマイクロストレスの解消を擬似体験できる内容となっている。会場に設置された巨大スクリーンでは、ストレスの原因をキャラクター化した「マイクロストレスター」を、ビートに合わせてミンティアのボタンを押すことでリフレッシュさせていく爽快リズムゲームが楽しめる。
■メイプル超合金の二人が「マイクロストレス」の悩みを吐露
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イベントには、ゲストとしてお笑いコンビのメイプル超合金が登場。会場の雰囲気について、カズレーザーさんは「爽やかで気持ちがいいですね」と話し、安藤なつさんは「緑が多い」と第一印象を語った。
ミンティアの30年の歴史を振り返り、初期の縦型パッケージが映し出されると、カズレーザーさんは「あー！縦だ！かっこいい、Tシャツにしてプリントしちゃってほしい」と興奮。
普段の愛用シーンについて、カズレーザーさんは「冠婚葬祭いつ食べてもいい。ミンティアがあるかないかで現場の空気が変わるし、ないと致命傷になりかねない。『ミンティア食ってねえなこいつ』ってなっちゃうんで（笑）」と力説。安藤さんも「リフレッシュしたい時に食べます。M-1の予選とかでも、みんなカタカタカタッて食べていますね」と明かした。
また、日常の「マイクロストレス」について、カズレーザーさんは「何を検索しようとしたか思い出せない。スマホを開いた瞬間に別の広告に気を取られてリンクを踏んじゃうと、結局なんでスマホ開いたか分からなくなる。謎が謎のままになるのが嫌だ」と切実な悩みを吐露。
一方、安藤さんは「湿度が高くなると髪の毛がチリチリになる。アホ毛がどうにもできない」と語り、「入口でピッてやったら一瞬で全身を乾燥させる部屋が欲しい。開発してくれよ！」と熱望。カズレーザーさんも「市区町村と相談してやりたいですね」と応じ、会場は大きな笑いに包まれた。
■巨大リズムゲーム「ミンティア リフレッシュビート」に本気で挑戦！
PR発表会の目玉として、ゲストのメイプル超合金が巨大リズムゲーム「ミンティア リフレッシュビート」のデモンストレーションに挑戦した。
ゲームは、画面の指示に従って巨大なボタンを叩き、日常のイライラを象徴するキャラクター「マイクロストレッサー」をリフレッシュ（撃退）していくというものです。ノーマルとハードの二つのモードがあるが、今回メイプル超合金はハードに挑んだ。
プレイが始まると、会場には「ミンティア！」の掛け声とともにノリの良いビートが響き渡った。二人は息の合ったコンビネーションで、飛んでくる「ジカンスカスカ」や「クツシタナイナイ」などのキャラクターに合わせ、巨大ボタンを次々とヒット。
途中で「ジカンセカセカ」などのリアルな着ぐるみキャラクターが乱入し、プレイを妨害するハプニングもありましたが、二人で協力して全身でボタンを叩き、最後まで戦い抜いた。
結果は8,740ポイントで暫定21位。「本気で向き合いすぎて息が切れた。悔しい！」とカズレーザーが勝負師の一面を見せれば、安藤も「腕がパンパン。オールした時くらいの疲れです」と、その運動量の激しさを語り、会場を沸かせた。
最後には、スマートフォンやPCでも手軽に楽しめるAR版の紹介もあり、カズレーザーは「ストレスがキャラ化されたことで親しみが持てた。明日からイライラを感じたら、ゲームとミンティアでリフレッシュしてほしい」とコメントし、イベントを爽快に締めくくった。
テクニカルライター 後藤 響平
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