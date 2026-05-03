【魔法の姉妹ルルットリリィ】『さばげぶっ！』とのコラボレーションが実現！
4月5日（日）よりTOKYO MXほかにてTVアニメ放送中の『魔法の姉妹ルルットリリィ』、『さばげぶっ︕』原作・松本ひで吉描き下ろしのコラボ応援イラストが公開された。
1983年から1998年まで、『魔法の天使クリィミーマミ』『魔法の妖精ペルシャ』『魔法のスターマジカルエミ』『魔法のアイドルパステルユーミ』『魔法のステージファンシーララ』の５作品がテレビ放送された「ぴえろ魔法少女シリーズ」。その最新作となる『魔法の姉妹ルルットリリィ』が4月5日（日）より、TOKYO MXほかにて放送中だ。
『魔法の姉妹ルルットリリィ』Episode05より登場した綿屋凛。同キャラクターの声を大橋彩香が務めるという縁から、大橋がTVアニメで主人公・園川モモカを演じた『さばげぶっ！』とのコラボレーションが実現した。
応援イラストは、『さばげぶっ！』の原作・松本ひで吉による描き下ろしとなる。
貴重なコラボ、ぜひお楽しみを。
＞＞＞コラボ応援イラストをチェック！（写真10点）
（C）ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会
1983年から1998年まで、『魔法の天使クリィミーマミ』『魔法の妖精ペルシャ』『魔法のスターマジカルエミ』『魔法のアイドルパステルユーミ』『魔法のステージファンシーララ』の５作品がテレビ放送された「ぴえろ魔法少女シリーズ」。その最新作となる『魔法の姉妹ルルットリリィ』が4月5日（日）より、TOKYO MXほかにて放送中だ。
『魔法の姉妹ルルットリリィ』Episode05より登場した綿屋凛。同キャラクターの声を大橋彩香が務めるという縁から、大橋がTVアニメで主人公・園川モモカを演じた『さばげぶっ！』とのコラボレーションが実現した。
応援イラストは、『さばげぶっ！』の原作・松本ひで吉による描き下ろしとなる。
貴重なコラボ、ぜひお楽しみを。
＞＞＞コラボ応援イラストをチェック！（写真10点）
（C）ぴえろ・ルルットリリィ製作委員会
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