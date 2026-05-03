今年４月にフリーに転身した元日本テレビの岩田絵里奈アナウンサーが２日放送のＴＢＳ系トークバラエティー番組「人生最高レストラン」（土曜・午後１１時半）に出演した。

ＭＣの加藤浩次が「今まで日テレのアナウンサーとして番組のアシスタントだったり司会だったりというポジションだったじゃない。今こうやってゲストってなるのはどういう気持ち？」と質問。岩田は「今まで自分のことを話す機会ってなかったじゃないですか。人の話を聞くというポジションだったから、全然違うので、意外と自分のこと知らないなと思って…。だからけっこう自分を振り返る機会になっておもしろいです」と答えた。「番組の進行とかをやっていたわけでしょ？それが自分の言葉で自分で言わなきゃいけないわけでしょ。どうよ？」と加藤に尋ねられると、岩田は「もう今、全然はじめから（台本と）違う流れで動揺しています」と言い、共演者を爆笑させた。

加藤とは日テレ系情報番組「スッキリ」（２００６〜２３年）で約２年間共演。レギュラー出演するタレント・島崎和歌子に「それはもう分かってるでしょ、（加藤の）性格」と指摘されると、「誰よりも分かってるんで」と岩田。そして「『スッキリ』って一応台本あるんですけど、加藤さんに台本は全く出なかった。ＶＴＲ終了２秒前に『やっぱ岩田、アレやりたいわ』とか『やっぱやめるわ』みたいなことについて行くのがはじめ本当に死にそうでした」と当時を振り返った。

これに加藤は「文句あるんだったら当時言ってくれよ」と苦笑い。そして「言えない空気あった？俺」と聞くと岩田アナは「当時はガンギマってましたよ、本当に。あの時の加藤さんは戦ってた。日々一生懸命向き合ってました」と明かした。

当時について「大変でしたか？」と加藤。岩田アナは「大変でしたよ！」と言い切っていた。