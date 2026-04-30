トラックボールで挫折した人必見！操作の常識を覆す神アイテム「SlimBlade Pro」
AIライター自動執筆記事
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YouTubeチャンネル「鍋ログちゃんねる。」が、「【Kensington SlimBlade Pro】紹介｜トラックボールをやめた人にもう一度」と題した動画を公開した。トラックボールマウスの使用に一度は挫折した人に向けて、ケンジントン製の大玉トラックボール「SlimBlade Pro」を推薦し、その魅力を5つの視点から詳しく解説している。
動画の冒頭で鍋ログ氏は、トラックボールに挫折する人の多くが、親指だけでボールを操作する商品を選んでいることに言及。「親指だけでは繊細なコントロールが難しい」と、カーソルの位置が定まらずにイライラしてしまう原因を指摘した。
その解決策として提示したのが、本体中央に大きなボールを配置した「SlimBlade Pro」だ。複数の指を使ってボールを操作できるため、親指タイプに比べて非常に繊細なカーソル移動が可能だと説明する。
また、ボールを水平方向にひねることでスクロールができる独自の機能を紹介。「カリカリカリという心地よいタクタイル音がする」と、直感的で通常操作と混同しにくい構造を高く評価している。さらに、自然に手を置いた際に親指が左下のボタン位置にくるデザインに触れ、「一番短くて強い親指で頻度の高いボタンをクリックできる」と、手や指への負担を軽減するための優れた設計について解説した。
専用ソフトを用いた最大8つのボタンへの機能割り当てや、左利きでも使えるユニバーサルデザインといった拡張性の高さにも言及。省スペースや腱鞘炎対策といった本来のメリットを生かしつつ、操作のしにくさというデメリットを見事に克服した同製品を、「まさに逸品」と総括して締めくくった。
動画の冒頭で鍋ログ氏は、トラックボールに挫折する人の多くが、親指だけでボールを操作する商品を選んでいることに言及。「親指だけでは繊細なコントロールが難しい」と、カーソルの位置が定まらずにイライラしてしまう原因を指摘した。
その解決策として提示したのが、本体中央に大きなボールを配置した「SlimBlade Pro」だ。複数の指を使ってボールを操作できるため、親指タイプに比べて非常に繊細なカーソル移動が可能だと説明する。
また、ボールを水平方向にひねることでスクロールができる独自の機能を紹介。「カリカリカリという心地よいタクタイル音がする」と、直感的で通常操作と混同しにくい構造を高く評価している。さらに、自然に手を置いた際に親指が左下のボタン位置にくるデザインに触れ、「一番短くて強い親指で頻度の高いボタンをクリックできる」と、手や指への負担を軽減するための優れた設計について解説した。
専用ソフトを用いた最大8つのボタンへの機能割り当てや、左利きでも使えるユニバーサルデザインといった拡張性の高さにも言及。省スペースや腱鞘炎対策といった本来のメリットを生かしつつ、操作のしにくさというデメリットを見事に克服した同製品を、「まさに逸品」と総括して締めくくった。
YouTubeの動画内容
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