中国では近年、地域医療機関のデジタル化や医療サービスの高度化が進んでおり、診療所レベルでの業務効率化やデータ管理の重要性が高まっています。そんな中、システム開発やDXソリューション事業、キャッシュレス化支援などを展開するインタセクト・コミュニケーションズ株式会社による診療所向け統合管理システム「Clinic Way（クリニックウェイ）」が、成都市を中心とした中国の医療機関6,000箇所以上に導入されていることを発表しました。

Clinic Wayは、診療所や地域医療機関向けに開発された医療管理SaaSで、AI診断支援や処方監査機能などを搭載し、医療現場の業務効率化と医療安全の向上を支援します。

中国・成都を中心に中小規模の医療機関へ導入され、地域医療機関のデジタル化を支えるソリューションとして活用されています。

■Clinic Wayの主な機能

・AI診断支援

医学文献や臨床データをもとに学習したAIが患者の症状を分析し、診断候補を提示。医師の診療判断を支援します。

・AI処方監査

18万件以上の医薬品添付文書データをもとに、薬剤の相互作用や禁忌症状を自動チェックし、安全な処方判断をサポートします。

・診療業務の統合管理

外来管理、患者管理、薬剤管理、在庫管理、料金徴収、経営分析など、診療所の運営に必要な機能を一体化しています。

・中医処方テンプレート

2,000種類以上の中医（漢方）処方テンプレートを搭載し、中国伝統医学に基づく診療にも対応しています。

・AI在庫登録・経営レポート

仕入伝票をAIが認識して在庫登録を自動化。売上・来院数・在庫状況などを可視化するレポート機能により、診療所の経営改善を支援します。

Clinic Wayの開発背景や導入機能、医療現場での具体的な活用については、以下の事例ページで紹介しています。

https://www.intasect.com/case/clinic-way.html