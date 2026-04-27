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「完全なスイーツ」山口県で2店舗のみ！新食感「永遠の豆富」を使ったフラペチーノこそ至高

この記事は以下の動画を基に、動画投稿者の承諾を得た上で、AIライターが執筆しております

YouTubeチャンネル「はらぺこグルメ道」が「【山口県】岩国市/これってほんとに○○なの！？驚き食感のドリンク＆スイーツ！」を公開した。動画では、グルメライター兼YouTuberのひろろー氏が、山口県岩国市にあるカフェ「Kcoffee」を訪問。全国展開する「永遠の豆富」を使用した新感覚のドリンクやスイーツの魅力をレポートしている。



同店は、明治時代から続く土産店をルーツに持ち、四代目が2024年7月にカフェとしてリニューアルオープン。「記憶に残る体験」をコンセプトに、山口県内では2店舗のみの取り扱いとなる「永遠の豆富」を提供している。



ひろろー氏は、イラストレーターのmaco氏とともに「飲めちゃう豆富」のみかんといちごミルクを試飲。見た目はフラペチーノながら、豆腐のトロッとした食感とフラペチーノの味わいが混ざり合う新食感に、「半分くらいは一気に飲み進めてしまう美味しさ」と驚きの表情を見せた。さらに、「とわとろ豆富」に醤油をかけて実食すると、「しっかりとしたお豆腐の味」を感じつつも「豆腐の概念が吹き飛ばされる」と絶賛。また、黒蜜きな粉をトッピングしたメニューには「完全なスイーツ」と太鼓判を押した。地元・村重酒造の仕込み水を使用したコーヒーとの相性の良さにも言及している。



単なる観光名所周辺の休憩所にとどまらない、独自の食体験を提供するKcoffee。錦帯橋を眺めながら味わう新感覚の豆腐スイーツは、岩国観光の新たな楽しみ方として、訪れる人々に驚きと感動を与えてくれるはずだ。