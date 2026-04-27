2026年4月26日、ヒカキンが自身のYouTubeチャンネルを更新。麦茶ブランド「ONICHA」の売れ行きについて紹介する動画を投稿した。

（関連：【画像あり】「ONICHA」約700万本を収納していた倉庫「めちゃくちゃ多めに用意してた」）

ヒカキンは、4月5日正午に麦茶ブランド「ONICHA」を立ち上げることを発表。4月21日に発売開始することを宣言した。ヒカキンは、プロモーションとして3月28日から謎の無言ライブ配信を行い、視聴者から大きな話題を呼んだ。

今回の動画の撮影日は4月24日。発売から3日が経ち、出荷本数が700万本突破したと報告。ヒカキンは「どういうこと？」「全部だよ」と驚いた様子で、大量の在庫を収納していた倉庫がすっからかんになる映像を見せた。

ヒカキンは700万本の在庫について「めちゃくちゃ多めに用意してた」量だったと明かし、「やばいです本当に」と、出荷の勢いに驚いたようだ。700万本はおおよそ「日本の人口の17人にひとり」の手に渡った数になるようで、売れ行きはかなり好調のようだ。本来2カ月分の在庫として想定していた量が2～3日でなくなる結果に「実感がない」とコメントをした。

今回の動画に視聴者からは「影響力あるよな」「やっぱりすごいなぁ」「麦茶界変えてんじゃん」といった声が集まった。

（文＝向原康太）