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グルメライター兼YouTuberの「はらぺこグルメ道」が、「【山口県】宇部市/これぞ究極の家庭の味！お腹も心も満たされる絶品定食ランチ」を公開した。山口県宇部市にある「おうちごはん まっつん家」を訪れ、心温まる手作り定食の数々を紹介している。



2025年3月にオープンした同店は、もともと料理好きで友人に手料理を振る舞っていたオーナーが、隣で美容室を経営する友人の誘いと家族の協力を得て開業したお店だ。「実家に帰ってきたような、あるいは友人の家に遊びに来たような、ホッとする場所にしたい」という想いが込められており、一人で訪れても思わず「ただいま！」と言いたくなるような、温かい安心感が最大の魅力となっている。



動画では、お店の3つの人気メニューを実食レポートしている。最初に登場した「から揚げ定食」は、にんにく醤油でじっくりと下味をつけたお肉を使用しており、一口かぶりつくと「パンチのある旨みがガツンと届きます」と絶賛。メインの味がしっかりしている分、副菜は肉や魚を使わずに優しい薄味に仕上げるなど、バランスへの細やかな配慮が光る。



続いて紹介された「白身魚の揚げ出し定食」は、淡白な白身魚に大根おろしと熱々のお出汁をたっぷりとかけた上品な一品。「お出汁が最大限に引き立てています」と語り、サッパリとした味わいを楽しんでいる。最後に登場した「おむらいす定食」は、具材をあえてウインナーと玉ねぎのみにし、プレーンな卵で包んだ昔ながらのスタイル。「自然と笑顔になれる一皿ですね」と、その懐かしい味わいを堪能した。



お腹も心も満たされる、愛情たっぷりの究極の家庭料理。宇部市を訪れた際は、この温かい味を求めて、ぜひ足を運んでみてはいかがだろうか。



【レシピ】（おむらいす）

［材料］

・ご飯

・ウインナー

・玉ねぎ

・卵

・ケチャップ

・バター

・油

・パセリ



［作り方］

1. フライパンでウインナーの輪切りと刻んだ玉ねぎを炒める。

2. ご飯を加えてさらに炒め合わせる。

3. ケチャップを加え、酸味を飛ばすようにしっかりと炒め、皿に盛り付ける。

4. 別のフライパンにバターと油を入れて熱し、溶き卵を流し入れて好みの焼き加減になるまで焼く。

5. 焼き上がった卵をご飯の上に乗せる。

6. 仕上げにケチャップをかけ、パセリを散らして完成。