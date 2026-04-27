彦摩呂、満腹中枢はとっくに“喪失”していた グルメ番組の過酷な撮影裏明かす「常に初めてという顔で…」
タレントの彦摩呂（59）が27日放送のフジテレビ系バラエティー『ぽかぽか』（月〜金 前11：47）に生出演。満腹中枢がすでになくなったことを明かした。
【写真】「えーーーー！」「別人ですやん」「イケメンーーー」若かりし20代の頃の彦摩呂
この日は「 ロケの達人の大絶賛グルメ！＆彦摩呂なすなかにし大爆笑過酷ロケ秘話連発」と題した企画が展開され、彦摩呂はお笑いコンビ・なすなかにしとともにゲスト出演した。
2組にさまざまな質問が寄せられる中、横澤夏子が「いろんなお店に一日何軒も行くとなると、お腹いっぱいということを忘れられてるんじゃないかと思って」と聞くと、彦摩呂は〇の札を出した。彦摩呂は「一日何軒も行くので」と語り出すと「編集で7軒目にいったラーメン屋さんが1軒目にくる場合があるから。常に初めてという顔で食べる」と、グルメ番組を数多くこなしてきたからこそわかる過酷さを明かした。そのため「脳が『初めて指令』を出しているんで、とっくにお腹いっぱいという感覚はなくなりました」と語り、スタジオを驚かせた。
これには、なすなかにしの那須晃行も「ここまでいってないわぁ」と本音。番組MCのハライチ澤部佑は「これはやっぱ猛者ですね」と感心していた。
【写真】「えーーーー！」「別人ですやん」「イケメンーーー」若かりし20代の頃の彦摩呂
この日は「 ロケの達人の大絶賛グルメ！＆彦摩呂なすなかにし大爆笑過酷ロケ秘話連発」と題した企画が展開され、彦摩呂はお笑いコンビ・なすなかにしとともにゲスト出演した。
2組にさまざまな質問が寄せられる中、横澤夏子が「いろんなお店に一日何軒も行くとなると、お腹いっぱいということを忘れられてるんじゃないかと思って」と聞くと、彦摩呂は〇の札を出した。彦摩呂は「一日何軒も行くので」と語り出すと「編集で7軒目にいったラーメン屋さんが1軒目にくる場合があるから。常に初めてという顔で食べる」と、グルメ番組を数多くこなしてきたからこそわかる過酷さを明かした。そのため「脳が『初めて指令』を出しているんで、とっくにお腹いっぱいという感覚はなくなりました」と語り、スタジオを驚かせた。
これには、なすなかにしの那須晃行も「ここまでいってないわぁ」と本音。番組MCのハライチ澤部佑は「これはやっぱ猛者ですね」と感心していた。