【しまむらグループ・シャンブル】スヌーピー柄の接触冷感寝具が登場！枕パッド869円〜、肌ふとん・敷きパッドで夏の寝苦しさを乗り切る
しまむらグループのシャンブルから、「スヌーピー」デザインの接触冷感寝具とレーヨン素材のルームウェアが2026年4月25日より登場。全国のシャンブル店舗(※倉吉店は対象外)と公式オンラインストアで展開され、枕パッド、敷きパッド、肌ふとん、ひざ掛けと、プチプラで夏の寝室をまるごとアップデートできるラインナップになっている。
【画像】スヌーピー総柄がかわいい！接触冷感寝具＆パジャマの全ラインナップ
■触れた瞬間ひんやり。スヌーピー総柄の接触冷感寝具4アイテム
コミックの1コマをコラージュしたような総柄デザインが目を引く、接触冷感シリーズ。表生地には触れた瞬間「ひんやり」と感じる素材を採用していて、熱帯夜の寝苦しさを和らげてくれる。グレー基調の落ち着いたトーンなので、キャラクターものでも大人の寝室に違和感なくなじむ。
まず試しやすいのが「冷感枕パッド」(869円)。W63×H43センチで一般的な枕サイズに対応していて、今使っている枕の上にかぶせるだけでOK。1000円でお釣りがくる価格帯なので、家族分まとめ買いもしやすい。
「冷感敷きパッド」(2629円)は、W100×H205センチのシングルサイズ対応。寝返りのたびに背中全体でひんやりを感じられるので、朝までぐっすり眠れそうだ。朝にシーツが汗でじっとりしがちな人こそ、敷きパッドを変えるだけで睡眠の質がガラッと変わるはず。
意外と盲点なのが「冷感肌ふとん」(3949円)。エアコンをつけっぱなしで寝るとお腹が冷えるけれど、タオルケット1枚だと肌寒い--そんな微妙な温度差を埋めてくれる1枚だ。ナイロン・ポリエステルにレーヨンを混紡した素材で、ひんやり感とやわらかさを両立している。
リビング使いなら「冷感ひざ掛け」(1749円)を。W100×H70センチと大きめサイズで、冷房の効きすぎたオフィスや、ソファでのうたた寝にちょうどいい。洗い替え用に2枚買っても3500円程度で収まる手軽さがある。
■レーヨン素材で夏も快適。シャツパジャマとルームパンツ
寝具とあわせてそろえたいのが、同シリーズのルームウェア。レーヨン素材を採用していて、肌に張りつかずサラッとした着心地で夏を乗り切れる仕様になっている。
「レディース シャツパジャマ」(3289円)は、スヌーピー＆チャーリー・ブラウンの総柄デザイン。カラーはダークグレーとベージュの2色で、襟元のパイピングがきりっとしたアクセントになっている。
「レディース ルームパンツ」(1749円)は、線描きのスヌーピーに差し色のロゴが映えるデザイン。カラーはダークグレーとダークネイビーの2色。トップスは手持ちのTシャツを合わせて、ボトムスだけ投入するのもアリだ。
サイズは店舗ではM・Lの2サイズ展開、シャンブル公式オンラインストアではM〜4Lまでラインナップされている。「スヌーピーのパジャマは大きいサイズがない」という悩みを持つ人は、オンラインストアをチェックしてみてほしい。
今年の夏、寝室の冷感対策はまだ手つかずという人は、まずは869円の枕パッドから試してみては。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C) 2026 Peanuts Worldwide LLC
【画像】スヌーピー総柄がかわいい！接触冷感寝具＆パジャマの全ラインナップ
■触れた瞬間ひんやり。スヌーピー総柄の接触冷感寝具4アイテム
まず試しやすいのが「冷感枕パッド」(869円)。W63×H43センチで一般的な枕サイズに対応していて、今使っている枕の上にかぶせるだけでOK。1000円でお釣りがくる価格帯なので、家族分まとめ買いもしやすい。
「冷感敷きパッド」(2629円)は、W100×H205センチのシングルサイズ対応。寝返りのたびに背中全体でひんやりを感じられるので、朝までぐっすり眠れそうだ。朝にシーツが汗でじっとりしがちな人こそ、敷きパッドを変えるだけで睡眠の質がガラッと変わるはず。
意外と盲点なのが「冷感肌ふとん」(3949円)。エアコンをつけっぱなしで寝るとお腹が冷えるけれど、タオルケット1枚だと肌寒い--そんな微妙な温度差を埋めてくれる1枚だ。ナイロン・ポリエステルにレーヨンを混紡した素材で、ひんやり感とやわらかさを両立している。
リビング使いなら「冷感ひざ掛け」(1749円)を。W100×H70センチと大きめサイズで、冷房の効きすぎたオフィスや、ソファでのうたた寝にちょうどいい。洗い替え用に2枚買っても3500円程度で収まる手軽さがある。
■レーヨン素材で夏も快適。シャツパジャマとルームパンツ
寝具とあわせてそろえたいのが、同シリーズのルームウェア。レーヨン素材を採用していて、肌に張りつかずサラッとした着心地で夏を乗り切れる仕様になっている。
「レディース シャツパジャマ」(3289円)は、スヌーピー＆チャーリー・ブラウンの総柄デザイン。カラーはダークグレーとベージュの2色で、襟元のパイピングがきりっとしたアクセントになっている。
「レディース ルームパンツ」(1749円)は、線描きのスヌーピーに差し色のロゴが映えるデザイン。カラーはダークグレーとダークネイビーの2色。トップスは手持ちのTシャツを合わせて、ボトムスだけ投入するのもアリだ。
サイズは店舗ではM・Lの2サイズ展開、シャンブル公式オンラインストアではM〜4Lまでラインナップされている。「スヌーピーのパジャマは大きいサイズがない」という悩みを持つ人は、オンラインストアをチェックしてみてほしい。
今年の夏、寝室の冷感対策はまだ手つかずという人は、まずは869円の枕パッドから試してみては。
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
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