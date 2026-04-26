GACKT、上沼、一茂が唸った！料理人ナンバーワン決定戦「CHEF-1グランプリ2026」決勝の見どころはココ

料理人No.1を決める大会「CHEF-1グランプリ2026」の決勝戦が開催されました。全国から313名の料理人がエントリーする中、その頂点に立ち、賞金1000万円を手にしたのはどの料理人なのか！？ 現場で熱戦を目撃した編集えびすが、放送直前の本日、ネタバレしない範囲でその模様をお伝えします。

豪華審査員が40歳以下の料理人をガチ審査！

「CHEF-1グランプリ2026」は、40歳以下のプロ・アマ、ジャンルを問わない料理人が全国各地から集結。優勝賞金1000万円を目指して、総勢313名がエントリーした。

その中から決勝へ駒を進めたのは、それぞれのジャンルから準決勝を勝ち抜いてきた４名の料理人。

■「日本料理」代表：楠 修二さん（京都府・フリー）

■「中国・アジア料理」代表：花田洋平さん（大阪府・atelier HANADA）

■「フレンチ・イタリアン・スパニッシュ」代表：岩名謙太さん（東京都・イル テアトリーノ ダ サローネ）

■「ジャンルレス・フードクリエイターその他」代表：山下泰史さん（福岡県・TTOAHISU）

決勝はサバイバルラウンドと最終決戦の２段構え。まずサバイバルラウンドで４名から２名に絞られる。

その勝者を決める審査員は５名。和食から『日本料理かんだ』店主・神田裕行さん、フレンチから『ガストロノミー“ジョエル・ロブション”』総料理長・関谷健一朗さんのシェフ２名。

そして、国民代表審査員として、神の舌を持つアーティスト・GACKTさんが３大会連続、料理番組『おしゃべりクッキング』を27年勤め上げた上沼恵美子さんが前回に続いて参加。

さらに、今大会には芸能界きっての食通である長嶋一茂さんが初参戦。「離乳食はフグ。母乳の代わりに白子を絞った汁で育った」という類まれなる食環境（！？）で育った一茂さんがどういうジャッジを下すのが注目だ。

審査員。左から、長嶋一茂さん、上沼恵美子さん、GACKTさん、神田裕行さん、関谷健一朗さん

今大会を通してシェフに与えられたテーマは「『新・定番』を生み出せ」。そして、サバイバルラウンドのテーマは「ラーメンの新・定番を作れ！」。

制限時間はなんと20分。その後、麺がのびないよう、審査員が着席後に10分間の仕上げ時間が設けられる。審査は、誰が作ったかわからない“ブラインド”制。５人の審査員が１人20点満点で採点、合計100点満点で得点が決まる。

ラーメンの審査にあたって、MCの南海キャンディーズ・山里亮太さんからコメントをもとめられた一茂さんは、「湯河原の『飯田商店』が基準。飯田将太を超えるものを作るのはたぶん無理だろう。作ったらすごい」と、TRYラーメン大賞を４年連続で受賞した殿堂入り店の名前を挙げ、「厳しく言っていいんでしょ」と会場をざわつかせた。

GACKTさんは「新しすぎてもダメ。その中に懐かしいがあったり、なんかいいなと記憶を蘇らせる。ハードルが高いと思う。一瞬おいしくても、また食べたいと継続しない気がする」と、今回のテーマである「新・定番」に対して言及した。

現場に緊張が走る中、４名の料理人による調理がはじまった。決勝戦を見届けるゲストに今田耕司さん、森泉さん、ゆうちゃみさん、そして、スペシャルサポーターの「M−１グランプリ2025」王者・たくろうのおふたりが登場。固唾をのんで見守る。

左上から、時計回りにゲストのゆうちゃみさん、スペシャルサポーターのたくろうのおふたり、ゲストの今田耕司さん、MCの松下奈緒さん、山里亮太さん、ゲストの森泉さん

調理は各料理人が手際よく進め、中には制限時間を余して完了する方も。いよいよ運命の審査が始まる。

４人の料理人が作り出す「ラーメンの新・定番」

１人目は「フレンチ・イタリアン・スパニッシュ」代表・岩名さん。激戦のジャンルを勝ち上がった岩名さんは、東京・広尾の名店『イル・テアトリーノ・ダサローネ』に務める実力者。

「フレンチ・イタリアン・スパニッシュ」代表・岩名謙太さん

世界のパスタ王を師に持つだけあって、クリーミーなパスタの定番メニューを極限までラーメンに近づけた、新・定番で挑む。

この涼しげな器に盛られる「ラーメンの新・定番」とは！？

１人目の審査とあってか、審査員は表情を崩さず黙々と食べ進める。会場にズズズッと麺をすする音だけが響きわたった。その評価は果たして……。

「中国・アジア料理」代表・花田洋平さん

２人目は「中国・アジア料理」代表・花田さん。ミシュランガイドに掲載されている大阪・淀屋橋の『atelier HANADA』で料理長を務めている。これまで「CHEF-1グランプリ」２度決勝に進出。ラストイヤーとなる今回、不退転の決意で臨む。

この麺は単なる麺ではありません。一体どんな麺なのか！？

ニンニク、長ネギ、九条ネギ、にんにく、豆板醤2種、トーチを用いた中国料理の王道素材を使うも、一番のこだわりは麺。どんな麺を作り上げたかは放送をお楽しみに。

「ジャンルレス・フードクリエイターその他」山下泰史さん

３人目は「ジャンルレス・フードクリエイターその他」代表・山下さん。福岡・博多の『TTOAHISU』オーナーシェフは、今大会で５回連続の決勝進出を果たした。“革命的”な料理でこれまで審査員を幾度となく驚かせてきた山下さん。ラストイヤーで悲願の優勝を目指す。

そんな山下さんの「ラーメンの新・定番」は、鶏ガラとカツオ節のスープで王道かと思いきや、取り出した具材が、モツ。地元・博多の名物を使った一杯で優勝決定戦への切符を得られるのか！？

これだけでもおいしそうなモツが、どのようにラーメンに昇華されるのか！？

４人目は、「日本料理」代表・楠さん。発酵を得意とし、京都で活動するフリーの料理人。名店の料理長たちを倒し、一気に頂点の座へ駆け上がるか。

「日本料理」代表・楠 修二さん

調理開始から何かを包丁で叩いて砕き出した。それは、豆！ 食感を楽しむラーメンとして、５種の煎り大豆などを担々麺の挽き肉のイメージで生み出した一杯は、審査員にどんな反応をもたらすのか。

砕かれた５種類の豆がラーメンとどのように融合するのか！？

「めちゃくちゃおいしい」あのGACKTが絶賛のラーメンが出現！

審査では、それぞれの料理人が作り出した「ラーメンの新・定番」に対して、審査員から様々なコメントが飛び出した。一茂さんからは「こういうラーメンがあったらいいなと思ってた。出合っちゃった」という発言が！

また、GACKTさんに「めちゃくちゃおいしい。また食べたいかと言われると僕は食べたい」と唸らせたラーメンも登場。その一方で「これが新・定番になるのか。僕はそうは思わない」という厳しい意見も。

ある審査員からは「これは新・定番になる」という意見も噴出。これはサバイバルラウンドを勝ち抜いた２名による優勝決定戦「鍋の新・定番」にまでなだれ込み、今回の大テーマ「新・定番」論争が巻き起こる事態に発展。そして、料理名がジャッジに影響する場面もあり、ピリッとした空気が現場を包み込んだ。

今回もGACKTのコメントが冴え渡った

日本人にとってのソウルフード、家族のだんらん、仲間同士の絆を象徴するメニュー「鍋」を２名の料理人がどのような料理で「新・定番」を定義するのか。そして、ここに駒を進め、見事優勝を勝ち取った料理人とは一体！？

この戦いでは、GACKTに「正直感動しました」と言わしめた料理が登場。全大会で審査員を務めている神田シェフから「過去イチおいしかった」「レベルの高い最終決戦だと思います」という言葉が出たほどハイレベルな一戦となった。

食を愛するすべての人に見ていただきたい至高の料理人No.1決定戦「CHEF-1グランプリ2026」。放送は、本日4月26日18時半〜19時50分（ABCテレビ・テレビ朝日系列）。ぜひ！

写真／（C）CHEF-1グランプリ2026 取材／編集部えびす

【画像】CHEF-1グランプリ2026決勝、GACKTが唸った料理とは！？（11枚）