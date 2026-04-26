◆米大リーグ ブルージェイズ―ガーディアンズ（２５日、カナダ・オンタリオ州トロント＝ロジャーズセンター）

ブルージェイズの岡本和真内野手が２５日（日本時間２６日）、「４番・三塁」でスタメン出場した。

岡本の好守が球場を沸かせた。２回先頭のホスキンスの三遊間を破るかという強い当たり（打球速度１０３マイル＝約１６５・８キロ）に好反応。ダイビングキャッチした後、両膝で反転し、倒れ込みながら一塁に送球し、アウトにした。マウンドのガウスマンが、指差しで、岡本のファインプレーを称えると、笑顔がこぼれた。

ラジオの実況中継は「カズマ・オカモト！ホスキンスのヒットを奪い取りました」と絶叫。解説者は「岡本は最近、打席で心地よさそうなだけでなく、サードの守備位置でも心地よさそうです」と伝えた。

前日の同カードではバックスクリーンを越える自身最長となる４３０フィート（約１３１・１メートル）の特大４号ソロ。２点を追う９回には渡米後最速の１１２・６マイル（約１８１・２キロ）の強烈な左翼フェンス直撃打を放つ大活躍を見せた。直近３試合は７番に入っていたが、今月６日以来となる４番に入った。初回２死二塁の第１打席は左腕カンティーヨとの対戦でチェンジアップに空振り三振だった。

この日のブ軍先発はスプリットの使い手のガウスマン。相手打線は、スイッチヒッター４人を含め、７人が左打席に入るラインナップだ。岡本は、初回、先頭のマルチネスが打席に入ると、ブ軍内野は大きく右シフト。岡本は内野の芝の上まで前進する位置取りだった。